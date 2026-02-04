Компактний ручний пароочисник SC 1 Multi виконує очищення без хімікатів і миттєво переходить у режим готовності до глибокого очищення. У процесі глибокого очищення усуваються до 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Компактна й ергономічна конструкція апарата забезпечує зручність використання і, крім того, він займає мінімум місця під час зберігання. SC 1 Multi за 30 секунд переходить у режим готовності та просто заповнюється водою завдяки знімному бачку - без витрат часу на очікування та вимушених перерв у роботі. Змінний картридж для захисту від накипу забезпечує автоматичне видалення вапняного нальоту і збільшення терміну служби в 5 разів. Світлодіодний індикатор з панеллю керування спрощує і полегшує використання апарату. На дисплеї постійно відображаються різні режими, наприклад, нагрівання, готовність до використання, режим пароутворення, а також необхідність заміни картриджа. За бажанням, пристрій можна перетворити на багатофункціональну парову швабру «4 в 1».