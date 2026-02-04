Пароочисник SC 1 Multi
Компактний ручний пароочисник SC 1 Multi готовий до роботи за 30 секунд і дає змогу з комфортом виконувати глибоке очищення.
Компактний ручний пароочисник SC 1 Multi виконує очищення без хімікатів і миттєво переходить у режим готовності до глибокого очищення. У процесі глибокого очищення усуваються до 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Компактна й ергономічна конструкція апарата забезпечує зручність використання і, крім того, він займає мінімум місця під час зберігання. SC 1 Multi за 30 секунд переходить у режим готовності та просто заповнюється водою завдяки знімному бачку - без витрат часу на очікування та вимушених перерв у роботі. Змінний картридж для захисту від накипу забезпечує автоматичне видалення вапняного нальоту і збільшення терміну служби в 5 разів. Світлодіодний індикатор з панеллю керування спрощує і полегшує використання апарату. На дисплеї постійно відображаються різні режими, наприклад, нагрівання, готовність до використання, режим пароутворення, а також необхідність заміни картриджа. За бажанням, пристрій можна перетворити на багатофункціональну парову швабру «4 в 1».
Особливості та переваги
Компактна та ергономічна конструкціяКомпактна конструкція для комфортного використання. Ергономічна форма для невтомної роботи. Апарат можна зберігати в зручному місці "під рукою".
Робота без перерв і захист від накипуЗйомний резервуар легко заповнити в будь-який час - для безперервної подачі пари без зупинки вашої роботи. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу. Світлодіодний індикатор, що попереджає про необхідність заміни картриджа за 1 годину.
Світлодіодний індикатор з панеллю керуванняДля простого і легкого використання. Для подачі пари потрібно злегка торкнутися панелі керування - без будь-яких зусиль. Світловий індикатор наочно показує режими роботи: нагрівання, готовність до використання, режим пароутворення, а також необхідність заміни картриджа незабаром.
Швидкий нагрів
- Лише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 30
|Потужність нагрівача (Вт)
|1300
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (мл)
|200
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,56
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,211
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 113 x 190
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Ручна насадка
Оснащення
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
Області застосування
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
