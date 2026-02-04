Компактный ручной пароочиститель SC 1 Multi выполняет очистку без химикатов и мгновенно переходит в режим готовности к глубокой очистке. В процессе глубокой очистки устраняются до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Компактная и эргономичная конструкция аппарата обеспечивает удобство использования и, кроме того, он занимает минимум места при хранении. SC 1 Multi за 30 секунд переходит в режим готовности и просто заполняется водой благодаря съемному бачку – без затрат времени на ожидание и вынужденных перерывов в работе. Сменный картридж для защиты от накипи обеспечивает автоматическое удаление известкового налета и увеличение срока службы в 5 раз. Светодиодный индикатор с панелью управления упрощает и облегчает использование аппарата. На дисплее постоянно отображаются различные режимы, например, нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа. Опционально возможно преобразование в инновационную многофункциональную паровую швабру «4 в 1».