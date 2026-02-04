Пароочисник SC 3 Deluxe готовий до роботи всього лише за 30 секунд. Під час чищення твердих поверхонь пароочисник знищує до 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій . Відсік для приладдя в його корпусі дає змогу зручно зберігати насадки, кабель і шланг. Іншими особливостями є вбудований картридж для захисту від накипу, бачок для доливання води без перерв у роботі, світлодіодний індикатор режимів і численні аксесуари для видалення стійких забруднень із кухонних плит, витяжок, зі швів керамічної плитки тощо. У комплект поставки входить також насадка для підлоги EasyFix з шарніром і пластинчастою підошвою, що гарантує чудові результати прибирання підлоги. Крім того, вона може бути оснащена накладкою для освіження килимів, також включеною в комплект поставки. Мікроволоконна серветка для підлоги легко закріплюється на цій насадці за допомогою липучки і швидко знімається без контакту з брудом . 2-ступеневе регулювання подачі пари гарантує адаптацію до виду поверхні, що очищається, і ступеня її забрудненості.