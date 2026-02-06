Пароочисник SC 4 EasyFix
Комфортне рішення для тривалого безперервного прибирання: пароочисник SC 4 EasyFix з насадкою для підлоги EasyFix і знімним бачком для доливання води без перерви в роботі.
Пароочисник SC 4 EasyFix з відсіками для зберігання кабелю та приладдя, а також тримачем, що дає змогу закріплювати насадку для підлоги під час перерв у роботі, забезпечує максимальну зручність прибирання. Насадка для підлоги EasyFix вирізняється високою ергономічністю завдяки гнучкому шарніру, а її пластинчаста підошва гарантує чудовий результат чищення. Серветка для підлоги легко встановлюється на цій насадці за допомогою липучки і швидко знімається без контакту з брудом. 2-ступеневе регулювання подачі пари забезпечує оптимальну адаптацію до виду поверхні, що очищається, та її забрудненості. Широкий вибір приладдя дає змогу ретельно очищати кахель, кухонні плити, витяжки тощо, видаляючи водночас навіть стійкі забруднення з вузьких швів і стиків, а знімний бачок, що наповнюється водою без вимкнення апарата, унеможливлює перерви в роботі. Пароочищувач SC 4 EasyFix дає змогу без застосування засобів для чищення проводити прибирання в усьому будинку. При ретельному очищенні парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях.
Особливості та переваги
Зйомний бак для постійного доливання водиМожливість дозаправки водою в будь-який час дозволяє виконувати роботи без довгих перерв.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Відсік для кабелюМожливість акуратного зберігання кабелю та приладдя.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветки виготовлені з високоякісного мікроволокна
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"
- Зручне зберігання приладдя. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Вимикач на корпусі апарата
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 100
|Потужність нагрівача (Вт)
|2000
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3,5
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|4
|Ємність котла (л)
|0,5
|Ємність бака (л)
|0,8
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 251 x 273
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипіну: 3 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
- Інтегрований вимикач
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SC 4 EasyFix
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.