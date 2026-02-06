Пароочисник SC 4 EasyFix з відсіками для зберігання кабелю та приладдя, а також тримачем, що дає змогу закріплювати насадку для підлоги під час перерв у роботі, забезпечує максимальну зручність прибирання. Насадка для підлоги EasyFix вирізняється високою ергономічністю завдяки гнучкому шарніру, а її пластинчаста підошва гарантує чудовий результат чищення. Серветка для підлоги легко встановлюється на цій насадці за допомогою липучки і швидко знімається без контакту з брудом. 2-ступеневе регулювання подачі пари забезпечує оптимальну адаптацію до виду поверхні, що очищається, та її забрудненості. Широкий вибір приладдя дає змогу ретельно очищати кахель, кухонні плити, витяжки тощо, видаляючи водночас навіть стійкі забруднення з вузьких швів і стиків, а знімний бачок, що наповнюється водою без вимкнення апарата, унеможливлює перерви в роботі. Пароочищувач SC 4 EasyFix дає змогу без застосування засобів для чищення проводити прибирання в усьому будинку. При ретельному очищенні парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях.