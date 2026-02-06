Пароочиститель SC 4 EasyFix с отсеками для хранения кабеля и принадлежностей, а также держателем, позволяющим закреплять насадку для пола на время перерывов в работе, обеспечивает максимальное удобство уборки. Насадка для пола EasyFix отличается высокой эргономичностью благодаря гибкому шарниру, а ее пластинчатая подошва гарантирует превосходный результат чистки. Салфетка для пола легко устанавливается на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. 2-ступенчатая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальную адаптацию к виду очищаемой поверхности и ее загрязненности. Широкий выбор принадлежностей позволяет тщательно очищать кафель, кухонные плиты, вытяжки и т. д., удаляя при этом даже стойкие загрязнения из узких швов и стыков, а съемный бачок, наполняемый водой без отключения аппарата, исключает перерывы в работе. Пароочиститель SC 4 EasyFix позволяет без применения чистящих средств производить уборку во всем доме. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях.