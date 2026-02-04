Пароочисник SC 2 Deluxe
Чудове бюджетне рішення для прибирання твердих поверхонь у будинку без використання засобів для чищення: компактний пароочисник SC 2 Deluxe зі світлодіодним індикатором робочих режимів.
Компактний і легкий пароочисник початкового рівня SC 2 Deluxe оснащений 2-ступінчастим регулятором подачі пари, що дає змогу вибирати режим, оптимальний для очищення різних поверхонь від різних забруднень. Під час ретельного очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях - без використання будь-яких дезінфікуючих засобів. Інноваційний світлодіодний індикатор кільцевої форми постійно відображає стан апарата, а приладдя, що використовується, можна зберігати в спеціальному чохлі. Насадка для підлоги EasyFix оснащена шарніром, що полегшує виконання робіт, і має пластинчасту підошву, що гарантує чудові результати прибирання. Серветка для підлоги легко встановлюється на цій насадці за допомогою липучки і швидко знімається без контакту з брудом. Широкий асортимент приладдя дає змогу вирішувати найрізноманітніші завдання прибирання - очищати керамічну плитку у ванній, плиту і витяжку на кухні тощо. При цьому апарат здатний навіть видаляти стійкі забруднення з тонких щілин і стиків.
Особливості та переваги
Світлодіодний індикатор на корпусі апаратаПід час нагрівання світлодіод червоний. Зелений колір вказує на режим готовності до роботи.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Акуратне зберігання аксесуарівАксесуари (в тому числі дві подовжувальні трубки) зручно зберігати в спеціальній сумці або прямо на пристрої.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка і багато інших аксесуарів дозволяють ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Потужність нагрівача (Вт)
|1500
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3,2
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|6,5
|Ємність котла (л)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,68
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,58
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|304 x 231 x 287
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).
Комплектація
- Відсік для приладдя
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Щітка для очищення швів
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
- Шви між плитками
