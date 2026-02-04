Компактний і легкий пароочисник початкового рівня SC 2 Deluxe оснащений 2-ступінчастим регулятором подачі пари, що дає змогу вибирати режим, оптимальний для очищення різних поверхонь від різних забруднень. Під час ретельного очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях - без використання будь-яких дезінфікуючих засобів. Інноваційний світлодіодний індикатор кільцевої форми постійно відображає стан апарата, а приладдя, що використовується, можна зберігати в спеціальному чохлі. Насадка для підлоги EasyFix оснащена шарніром, що полегшує виконання робіт, і має пластинчасту підошву, що гарантує чудові результати прибирання. Серветка для підлоги легко встановлюється на цій насадці за допомогою липучки і швидко знімається без контакту з брудом. Широкий асортимент приладдя дає змогу вирішувати найрізноманітніші завдання прибирання - очищати керамічну плитку у ванній, плиту і витяжку на кухні тощо. При цьому апарат здатний навіть видаляти стійкі забруднення з тонких щілин і стиків.