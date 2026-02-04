Пароочисник SC 2 Deluxe

Чудове бюджетне рішення для прибирання твердих поверхонь у будинку без використання засобів для чищення: компактний пароочисник SC 2 Deluxe зі світлодіодним індикатором робочих режимів.

Компактний і легкий пароочисник початкового рівня SC 2 Deluxe оснащений 2-ступінчастим регулятором подачі пари, що дає змогу вибирати режим, оптимальний для очищення різних поверхонь від різних забруднень. Під час ретельного очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях - без використання будь-яких дезінфікуючих засобів. Інноваційний світлодіодний індикатор кільцевої форми постійно відображає стан апарата, а приладдя, що використовується, можна зберігати в спеціальному чохлі. Насадка для підлоги EasyFix оснащена шарніром, що полегшує виконання робіт, і має пластинчасту підошву, що гарантує чудові результати прибирання. Серветка для підлоги легко встановлюється на цій насадці за допомогою липучки і швидко знімається без контакту з брудом. Широкий асортимент приладдя дає змогу вирішувати найрізноманітніші завдання прибирання - очищати керамічну плитку у ванній, плиту і витяжку на кухні тощо. При цьому апарат здатний навіть видаляти стійкі забруднення з тонких щілин і стиків.

Особливості та переваги
Пароочисник SC 2 Deluxe: Світлодіодний індикатор на корпусі апарата
Під час нагрівання світлодіод червоний. Зелений колір вказує на режим готовності до роботи.
Пароочисник SC 2 Deluxe: Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкою
Пластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Пароочисник SC 2 Deluxe: Акуратне зберігання аксесуарів
Аксесуари (в тому числі дві подовжувальні трубки) зручно зберігати в спеціальній сумці або прямо на пристрої.
Запобіжник на пістолеті
  • Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Багатофункціональні аксесуари
  • Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка і багато інших аксесуарів дозволяють ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
  • Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
  • Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Специфікації

Технічні характеристики

Сертифікат тестування¹⁾ Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
Площа прибирання від 1 заправки (м²) прим. 75
Потужність нагрівача (Вт) 1500
Максимальний тиск пари (бар) макс. 3,2
Довжина кабелю. (м) 4
Час нагріву (хв) 6,5
Ємність котла (л) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 2,68
Вага (з упаковкою) (кг) 4,58
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 304 x 231 x 287

¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).

Комплектація

  • Відсік для приладдя
  • Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
  • Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
  • Точкове сопло
  • Ручна насадка
  • Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
  • Щітка для очищення швів
  • Насадка для підлоги: EasyFix
  • Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
  • Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м

Оснащення

  • Запобіжник
  • Запобіжний клапан
  • Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
  • Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
Пароочисник SC 2 Deluxe
Відео

Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Крани
  • Умивальники
  • Кахель
  • Вікна та скляні поверхні
  • Витяжки
  • Варильні панелі
  • Шви між плитками
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SC 2 Deluxe

