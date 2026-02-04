Компактный и легкий пароочиститель начального уровня SC 2 Deluxe оснащен 2-ступенчатым регулятором подачи пара, позволяющим выбирать режим, оптимальный для очистки разных поверхностей от разных загрязнений. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях – без использования каких-либо дезинфицирующих средств. Инновационный светодиодный индикатор кольцевой формы постоянно отображает состояние аппарата, а используемые принадлежности можно хранить в специальном чехле. Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Салфетка для пола легко устанавливается на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. Широкий ассортимент принадлежностей позволяет решать самые разнообразные задачи уборки – очищать керамическую плитку в ванной, плиту и вытяжку на кухне и т. д. При этом аппарат способен даже удалять стойкие загрязнения из тонких щелей и стыков.