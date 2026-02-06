Пароочисник SC 2 EasyFix Plus
З парою, без хімікатів: пароочисник SC 2 EasyFix Plus з насадкою для підлоги EasyFix і розширеним комплектом аксесуарів. Для чистої чистоти на твердих поверхнях у всьому будинку.
Пароочисник початкового рівня SC 2 EasyFix Plus від Kärcher вирізняється простотою управління та ефективністю очищення. Ергономічна насадка для підлоги EasyFix із шарніром і пластинчастою підошвою забезпечує швидке та зручне прибирання, а серветка для підлоги легко кріпиться за допомогою липучки і знімається без контакту з брудом. 2-ступінчастий регулятор подачі пари дозволяє адаптувати інтенсивність парової обробки до типу поверхні та рівня забруднення. Розширена комплектація апарата збільшує його функціональні можливості, дозволяє зберігати приладдя безпосередньо на корпусі та фіксувати насадку для підлоги під час перерв у роботі. SC 2 EasyFix Plus працює без використання побутової хімії, ефективно видаляючи бруд, а під час глибокого очищення парою знищує 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Завдяки універсальним можливостям пароочисник ідеально підходить для прибирання кухонних плит і витяжок, керамічної плитки разом зі швами, змішувачів і навіть для видалення стійких забруднень.
Особливості та переваги
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"Тримачі для приладдя дозволяють акуратно зберігати апарат і закріпити насадку для підлоги на час перерв у роботі.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Запобіжник на пістолетіСистема блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка і багато інших аксесуарів дозволяють ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Потужність нагрівача (Вт)
|1500
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3,2
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|6,5
|Ємність котла (л)
|1
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,9
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 254 x 260
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 2 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Потужне сопло
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Кругла щітка, велика
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SC 2 EasyFix Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.