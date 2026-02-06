Пароочисник початкового рівня SC 2 EasyFix Plus від Kärcher вирізняється простотою управління та ефективністю очищення. Ергономічна насадка для підлоги EasyFix із шарніром і пластинчастою підошвою забезпечує швидке та зручне прибирання, а серветка для підлоги легко кріпиться за допомогою липучки і знімається без контакту з брудом. 2-ступінчастий регулятор подачі пари дозволяє адаптувати інтенсивність парової обробки до типу поверхні та рівня забруднення. Розширена комплектація апарата збільшує його функціональні можливості, дозволяє зберігати приладдя безпосередньо на корпусі та фіксувати насадку для підлоги під час перерв у роботі. SC 2 EasyFix Plus працює без використання побутової хімії, ефективно видаляючи бруд, а під час глибокого очищення парою знищує 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Завдяки універсальним можливостям пароочисник ідеально підходить для прибирання кухонних плит і витяжок, керамічної плитки разом зі швами, змішувачів і навіть для видалення стійких забруднень.