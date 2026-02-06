Пароочиститель SC 2 EasyFix Plus

Только пар и никакой бытовой химии: пароочиститель SC 2 EasyFix Plus с насадкой для пола EasyFix и расширенным комплектом принадлежностей позволяет тщательно очищать любые твердые поверхности во всем доме.

Пароочиститель начального уровня SC 2 EasyFix Plus от Kärcher отличается простотой управления и эффективностью очистки. Эргономичная насадка для пола EasyFix с шарниром и пластинчатой подошвой обеспечивает быструю и удобную уборку, а салфетка для пола легко крепится с помощью липучки и снимается без контакта с грязью. 2-ступенчатый регулятор подачи пара позволяет адаптировать интенсивность паровой обработки к типу поверхности и уровню загрязнения. Расширенная комплектация аппарата увеличивает его функциональные возможности, позволяет хранить принадлежности непосредственно на корпусе и фиксировать насадку для пола во время перерывов в работе. SC 2 EasyFix Plus работает без использования бытовой химии, эффективно удаляя грязь, а при глубокой очистке паром уничтожает 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Благодаря универсальным возможностям пароочиститель идеально подходит для уборки кухонных плит и вытяжек, керамической плитки вместе со швами, смесителей и даже для удаления стойких загрязнений.

Особенности и преимущества
Пароочиститель SC 2 EasyFix Plus: Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
Пароочиститель SC 2 EasyFix Plus: Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Пароочиститель SC 2 EasyFix Plus: Предохранитель на пистолете
Предохранитель на пистолете
Многофункциональные аксессуары
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 75
Мощность нагревателя (Вт) 1500
Макс. давление пара (бар) макс. 3,2
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 6,5
Емкость котла (л) 1
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,9
Вес (с упаковкой) (кг) 4,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 254 x 260

Комплектация

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 2 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Мощное сопло
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Круглая щетка, большая
  • Насадка для пола: EasyFix
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Пароочиститель SC 2 EasyFix Plus
Пароочиститель SC 2 EasyFix Plus
Пароочиститель SC 2 EasyFix Plus
Пароочиститель SC 2 EasyFix Plus
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для SC 2 EasyFix Plus

Общая информация
