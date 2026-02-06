Пароочисник SC 4 Deluxe виконує очищення під тиском 4,0 бар, має можливість постійного дозаправлення і гарантує безперервне очищення завдяки знімному резервуару для води. Пароочисник видаляє до 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % усіх поширених побутових бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Дуже великий вбудований відсік для зберігання аксесуарів гарантує зручне зберігання аксесуарів, кабелів і шланга безпосередньо на пристрої. Інші особливості включають в себе світлодіодне кільце з підсвічуванням для індикації режиму роботи, насадку для підлоги EasyFix з гнучким шарніром для максимальної ергономіки, інноваційну пластинчасту технологію. Також у комплекті є практична система липучок серветки для чищення підлоги і різні аксесуари для видалення стійких забруднень із плитки, варильних панелей і витяжок, а також зі щілин і швів. Завдяки триступеневому регулюванню потік пари завжди можна ідеально адаптувати до поверхні та забруднення.