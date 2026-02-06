Пароочисник SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe зі світлодіодним підсвічуванням на ручці та зручним відділенням для аксесуарів очищає комфортно й без перерв завдяки знімному резервуару для води, що постійно поповнюється.
Пароочисник SC 4 Deluxe виконує очищення під тиском 4,0 бар, має можливість постійного дозаправлення і гарантує безперервне очищення завдяки знімному резервуару для води. Пароочисник видаляє до 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % усіх поширених побутових бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Дуже великий вбудований відсік для зберігання аксесуарів гарантує зручне зберігання аксесуарів, кабелів і шланга безпосередньо на пристрої. Інші особливості включають в себе світлодіодне кільце з підсвічуванням для індикації режиму роботи, насадку для підлоги EasyFix з гнучким шарніром для максимальної ергономіки, інноваційну пластинчасту технологію. Також у комплекті є практична система липучок серветки для чищення підлоги і різні аксесуари для видалення стійких забруднень із плитки, варильних панелей і витяжок, а також зі щілин і швів. Завдяки триступеневому регулюванню потік пари завжди можна ідеально адаптувати до поверхні та забруднення.
Особливості та переваги
Зйомний бак для постійного доливання водиМожливість дозаправки водою в будь-який час дозволяє виконувати роботи без довгих перерв.
Зручне місце для зберігання аксесуарів та місце для паркуванняЗручне зберігання приладдя, подовжувальної трубки, кабелів та парового шлангу. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюОптимальні результати прибирання на всіх типах твердих підлог по всьому будинку завдяки ефективній технології ламелей. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Світлодіодний індикатор на корпусі апарата
- Під час нагрівання світлодіод червоний. Зелений колір вказує на режим готовності до роботи.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Триступінчасте регулювання витрати пари
- Потік пари можна адаптувати до поверхні та ступеня забруднення.
Кнопка вкл / викл на апараті
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 130
|Потужність нагрівача (Вт)
|2200
|Максимальний тиск пари (бар)
|4
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Час нагріву (хв)
|3
|Ємність котла (л)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1,3
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,55
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 265 x 300
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипіну: 3 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Щітка для очищення швів
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на пристрої (3 рівня)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
- Інтегрований вимикач
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
- Шви між плитками
Аксесуари
Запчастини для SC 4 Deluxe
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.