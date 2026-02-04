SC 3 EasyFix від Kärcher - найшвидкодієвіший пароочищувач, для розігріву якого достатньо лише 30 секунд. При цьому бак для доливання води забезпечує тривалу безперервну роботу. Встановлюваний в апарат картридж для автоматичного видалення накипу подовжує термін його служби. Пароочисник SC 3 EasyFix працює без застосування засобів для чищення і може використовуватися для вирішення найрізноманітніших завдань прибирання. Він ефективно очищає будь-які тверді поверхні в будинку. При ретельному очищенні парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Широкий вибір приладдя дає змогу ретельно очищати керамічну плитку, кухонні плити, витяжки тощо і навіть видаляти стійкі забруднення з вузьких щілин і стиків. До комплектації апарата входить насадка для підлоги EasyFix з шарніром для зручної роботи і пластинчастою підошвою, що гарантує чудові результати чищення. Серветка для підлоги легко встановлюється на цій насадці за допомогою липучки і швидко знімається без контакту з брудом. 2-ступінчастий регулятор подачі пари дає змогу адаптувати апарат до різних видів забруднень і поверхонь, що очищаються. Іншими особливостями апарата є тримачі для аксесуарівіможливість закріпити насадку для підлоги разом з подовжувальними трубками і шлангом на час перерви в роботі.