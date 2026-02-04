Пароочисник SC 3 EasyFix
Пароочищувач SC 3 EasyFix з насадкою для підлоги EasyFix і картриджем для захисту від накипу забезпечує безперервну роботу завдяки бачку для води, що наповнюється без вимкнення апарата. Час нагрівання становить лише 30 с.
SC 3 EasyFix від Kärcher - найшвидкодієвіший пароочищувач, для розігріву якого достатньо лише 30 секунд. При цьому бак для доливання води забезпечує тривалу безперервну роботу. Встановлюваний в апарат картридж для автоматичного видалення накипу подовжує термін його служби. Пароочисник SC 3 EasyFix працює без застосування засобів для чищення і може використовуватися для вирішення найрізноманітніших завдань прибирання. Він ефективно очищає будь-які тверді поверхні в будинку. При ретельному очищенні парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Широкий вибір приладдя дає змогу ретельно очищати керамічну плитку, кухонні плити, витяжки тощо і навіть видаляти стійкі забруднення з вузьких щілин і стиків. До комплектації апарата входить насадка для підлоги EasyFix з шарніром для зручної роботи і пластинчастою підошвою, що гарантує чудові результати чищення. Серветка для підлоги легко встановлюється на цій насадці за допомогою липучки і швидко знімається без контакту з брудом. 2-ступінчастий регулятор подачі пари дає змогу адаптувати апарат до різних видів забруднень і поверхонь, що очищаються. Іншими особливостями апарата є тримачі для аксесуарівіможливість закріпити насадку для підлоги разом з подовжувальними трубками і шлангом на час перерви в роботі.
Особливості та переваги
Швидкий нагрівЛише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Робота без перерв і захист від накипуВоду можна легко доливати в будь-який час, що виключає невиправдані перерви в роботі. Високоефективний картридж для захисту від накипу автоматично очищує воду, що заливається, від солей кальцію.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"
- Зручне зберігання приладдя. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Вимикач на корпусі апарата
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Потужність нагрівача (Вт)
|1900
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3,5
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,49
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 236 x 253
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Бак: можна наповнювати без перерви в роботі
- Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
- Інтегрований вимикач
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Запчастини для SC 3 EasyFix
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.