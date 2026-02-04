Пароочисник SC 1 Multi & Up
Багатофункціональна парова швабра «4 в 1» SC 1 Multi & Up може використовуватися в 3 різних положеннях, а також як ручний пароочисник - завдяки максимальній адаптації до наявних вимог.
Компактна парова швабра «4 в 1» SC 1 Multi & Up забезпечує глибоке очищення матеріалу без використання хімічних засобів і може використовуватися або як багатофункціональний ручний пароочищувач, або, завдяки насадкам для підлоги EasyFix Large, які входять до комплекту, як універсальна парова швабра «3 в 1», що робить її ідеальним побутовим приладом. Можливість використання в 3 різних положеннях (верхнє, середнє і нижнє) гарантує максимальну адаптацію до існуючих вимог. У процесі глибокого очищення з використанням пароочисника Kärcher усуваються до 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Завдяки компактній та ергономічній конструкції апарат неймовірно зручний у використанні і при цьому займає мінімум місця при зберіганні. SC 1 Multi & Up за 30 секунд переходить у режим готовності та просто заповнюється водою завдяки знімному бачку - без витрат часу на очікування та вимушених перерв у роботі. Змінний картридж для захисту від накипу забезпечує автоматичне видалення вапняного нальоту і збільшення терміну служби в 5 разів. Світлодіодний індикатор з панеллю керування спрощує і полегшує використання апарату. На дисплеї постійно відображаються різнірежими, наприклад, нагрівання, готовність до використання, режим пароутворення, а також необхідність заміни картриджа.
Особливості та переваги
Унікально інноваційне та універсальне застосування «4 в 1»Завдяки інноваційній конструкції апарата його можна використовувати або як багатофункціональний ручний пароочисник SC 1 Multi, або, завдяки насадкам для підлоги EasyFix Large, що входять до комплекту, як парову швабру «3 в 1» SC 1 Multi & Up. Унікальна концепція «3 в 1» з 3 різними положеннями дає змогу в будь-який момент вибрати оптимальну конфігурацію швабри. Верхнє: максимальна прохідність і періодична подача пари. Середнє: комбінація гарної прохідності та комфортного розподілу ваги. Нижнє: ідеальний розподіл ваги і стійка опора під час коротких перерв.
Компактна та ергономічна конструкціяКомпактна конструкція для комфортного використання. Ергономічна форма для невтомної роботи. Апарат можна зберігати в зручному місці "під рукою".
Робота без перерв і захист від накипуЗйомний резервуар легко заповнити в будь-який час - для безперервної подачі пари без зупинки вашої роботи. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу. Світлодіодний індикатор, що попереджає про необхідність заміни картриджа за 1 годину.
Світлодіодний індикатор з панеллю керування
- Для простого і легкого використання.
- Для подачі пари потрібно злегка торкнутися панелі керування - без будь-яких зусиль.
- Світловий індикатор наочно показує режими роботи: нагрівання, готовність до використання, режим пароутворення, а також необхідність заміни картриджа незабаром.
Швидкий нагрів
- Лише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Насадка для підлоги EasyFix Large з гнучким шарнірним з'єднанням і серветкою для підлоги з кріпленням на «липучці»
- Насадка для підлоги EasyFix Large, що забезпечує стійкість SC 1 Multi & Up у найнижчому положенні з безпосередньою опорою на насадку. Крім цього, насадка для підлоги значно прискорює процес прибирання.
- Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 30
|Потужність нагрівача (Вт)
|1300
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (мл)
|200
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,56
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,069
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 113 x 190
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Універсальна серветка для чищення підлоги EasyFix Large: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Ручна насадка
- Насадка для підлоги: EasyFix Large
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Кабельна стяжка з гачком і петлею
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Запчастини для SC 1 Multi & Up
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.