Компактна парова швабра «4 в 1» SC 1 Multi & Up забезпечує глибоке очищення матеріалу без використання хімічних засобів і може використовуватися або як багатофункціональний ручний пароочищувач, або, завдяки насадкам для підлоги EasyFix Large, які входять до комплекту, як універсальна парова швабра «3 в 1», що робить її ідеальним побутовим приладом. Можливість використання в 3 різних положеннях (верхнє, середнє і нижнє) гарантує максимальну адаптацію до існуючих вимог. У процесі глибокого очищення з використанням пароочисника Kärcher усуваються до 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Завдяки компактній та ергономічній конструкції апарат неймовірно зручний у використанні і при цьому займає мінімум місця при зберіганні. SC 1 Multi & Up за 30 секунд переходить у режим готовності та просто заповнюється водою завдяки знімному бачку - без витрат часу на очікування та вимушених перерв у роботі. Змінний картридж для захисту від накипу забезпечує автоматичне видалення вапняного нальоту і збільшення терміну служби в 5 разів. Світлодіодний індикатор з панеллю керування спрощує і полегшує використання апарату. На дисплеї постійно відображаються різнірежими, наприклад, нагрівання, готовність до використання, режим пароутворення, а також необхідність заміни картриджа.