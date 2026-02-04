Пароочиститель SC 1 Multi & Up
Многофункциональная паровая швабра «4 в 1» SC 1 Multi & Up может использоваться в 3 различных положениях, а также в качестве ручного пароочистителя – благодаря максимальной адаптации к существующим требованиям.
Компактная паровая швабра «4 в 1» SC 1 Multi & Up обеспечивает глубокую очистку материала без использования химических средств и может использоваться либо как многофункциональный ручной пароочиститель, либо, благодаря входящим в комплект насадкам для пола EasyFix Large, как универсальная паровая швабра «3 в 1», что делает ее идеальным бытовым прибором. Возможность использования в 3 различных положениях (верхнее, среднее и нижнее) гарантирует максимальную адаптацию к существующим требованиям. В процессе глубокой очистки с использованием пароочистителя Kärcher устраняются до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Благодаря компактной и эргономичной конструкции аппарат невероятно удобен в использовании и при этом занимает минимум места при хранении. SC 1 Multi & Up за 30 секунд переходит в режим готовности и просто заполняется водой благодаря съемному бачку – без затрат времени на ожидание и вынужденных перерывов в работе. Сменный картридж для защиты от накипи обеспечивает автоматическое удаление известкового налета и увеличение срока службы в 5 раз. Светодиодный индикатор с панелью управления упрощает и облегчает использование аппарата. На дисплее постоянно отображаются различные режимы, например, нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа.
Особенности и преимущества
Уникально инновационное и универсальное применение «4 в 1»Благодаря инновационной конструкции аппарата его можно использовать либо как многофункциональный ручной пароочиститель SC 1 Multi, либо, благодаря входящим в комплект насадкам для пола EasyFix Large, как паровую швабру «3 в 1» SC 1 Multi & Up. Уникальная концепция «3 в 1» с 3 различными положениями позволяет в любой момент выбрать оптимальную конфигурацию швабры. Верхнее: максимальная проходимость и периодическая подача пара. Среднее: комбинация хорошей проходимости и комфортного распределения веса. Нижнее: идеальное распределение веса и устойчивая опора во время коротких перерывов.
Компактная и эргономичная конструкцияКомпактная конструкция для комфортного использования. Эргономичная форма для неутомительной работы. Аппарат можно хранить в удобном месте "под рукой".
Работа без перерывов и защита от накипиСъемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы. Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора. Светодиодный индикатор, предупреждающий о необходимости замены картриджа за 1 час.
Светодиодный индикатор с панелью управления
- Для простого и легкого использования.
- Для подачи пара нужно слегка коснуться панели управления – без каких-либо усилий.
- Световой индикатор наглядно показывает режимы работы: нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа в скором времени.
Быстрый нагрев
- Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола EasyFix Large с гибким шарнирным соединением и салфеткой для пола с креплением на «липучке»
- Насадка для пола EasyFix Large, обеспечивающая устойчивость SC 1 Multi & Up в самом нижнем положении с непосредственной опорой на насадку. Кроме этого, насадка для пола значительно ускоряет процесс уборки.
- Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
Спецификации
Технические характеристики
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 30
|Мощность нагревателя (Вт)
|1300
|Длина кабеля (м)
|5
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (мл)
|200
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,56
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,069
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 113 x 190
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.
Комплектация
- Универсальная салфетка для пола EasyFix Large: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Ручная насадка
- Насадка для пола: EasyFix Large
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
- Кабельная стяжка с крючком и петлей
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
Принадлежности
Запчасти для SC 1 Multi & Up
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.