Дуже легкий в управлінні пароочисник початкового рівня SC 2 EasyFix оснащений 2-ступінчастим регулятором подачі пари, що дає змогу вибирати режим, оптимальний для очищення різних поверхонь від різних забруднень. Зручність прибирання підвищується завдяки практичній можливості зберігати приладдя на корпусі апарата, а також "запаркувати" насадку для підлоги на час перерви в роботі. Насадка для підлоги EasyFix оснащена шарніром, що полегшує виконання робіт, і має пластинчасту підошву, що гарантує чудові результати прибирання. Серветка для підлоги легко встановлюється на цій насадці за допомогою липучки і швидко знімається без контакту з брудом. Пароочисник SC 2 EasyFix забезпечує прибирання без застосування побутової хімії та має універсальні можливості. Під час ретельного очищення твердих поверхонь знищуються до 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾. Широкий асортимент аксесуарів дає змогу вирішувати найрізноманітніші завдання прибирання - очищати керамічну плитку у ванній, плиту і витяжку на кухні тощо. При цьому апарат здатний навіть видаляти стійкі забруднення з вузьких щілин.