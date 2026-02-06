Пароочиститель SC 2 EasyFix
Бюджетное решение от Kärcher для наведения чистоты без применения чистящих средств: пароочиститель SC 2 EasyFix, обеспечивающий тщательную очистку любых твердых поверхностей в доме.
Очень легкий в управлении пароочиститель начального уровня SC 2 EasyFix оснащен 2-ступенчатым регулятором подачи пара, позволяющим выбирать режим, оптимальный для очистки разных поверхностей от разных загрязнений. Удобство уборки повышается благодаря практичной возможности хранить принадлежности на корпусе аппарата, а также «запарковать» насадку для пола на время перерыва в работе. Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Салфетка для пола легко устанавливается на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. Пароочиститель SC 2 EasyFix обеспечивает уборку без применения бытовой химии и обладает универсальными возможностями. При тщательной очистке твердых поверхностей уничтожаются до 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Широкий ассортимент принадлежностей позволяет решать самые разнообразные задачи уборки – очищать керамическую плитку в ванной, плиту и вытяжку на кухне и т. д. При этом аппарат способен даже удалять стойкие загрязнения из тонких щелей.
Особенности и преимущества
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»Держатели для принадлежностей позволяют аккуратно хранить аппарат и закреплять насадку для пола на время перерывов в работе.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкойПластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Предохранитель на пистолетеСистема блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Многофункциональные аксессуары
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
- Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Мощность нагревателя (Вт)
|1500
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3,2
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|6,5
|Емкость котла (л)
|1
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 254 x 260
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Комплектация
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
- Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
- Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
