Пароочисник SC 1
Завдяки своїм компактним розмірам ручний пароочисник SC 1 є ідеальним рішенням для швидкого проміжного прибирання без застосування засобів для чищення.
Компактний ручний пароочисник SC 1, що працює без застосування засобів для чищення, може використовуватися для вирішення практично будь-яких завдань прибирання в будинку. Під час ретельного очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Малі розміри цього апарату в поєднанні з великим вибором приладдя дають змогу швидко і легко вирішувати за його допомогою будь-які завдання прибирання, що виникають час від часу, - очищати керамічну плитку, сантехнічну арматуру, плиту і витяжку на кухні і навіть видаляти забруднення з вузьких щілин. Обробка парою гарантує надійне усунення стійких забруднень і жирових відкладень. При цьому для компактного апарату можна знайти місце навіть у приміщеннях дуже малої площі.
Особливості та переваги
Потужний тиск пари 3 бараЛегко усуває усі види забруднення - навіть у важкодоступних місцях
Маленький, ручний і компактнийАпарат можна зберігати в зручному місці "під рукою".
Блокування від дітей на апаратіСистема блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Обтяжка для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,9% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 20
|Потужність нагрівача (Вт)
|1200
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|3
|Ємність котла (л)
|0,2
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,58
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|321 x 127 x 186
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).
Комплектація
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Потужне сопло
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Мірна склянка: 200 мл
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
Області застосування
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SC 1
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.