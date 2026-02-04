Компактний ручний пароочисник SC 1, що працює без застосування засобів для чищення, може використовуватися для вирішення практично будь-яких завдань прибирання в будинку. Під час ретельного очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Малі розміри цього апарату в поєднанні з великим вибором приладдя дають змогу швидко і легко вирішувати за його допомогою будь-які завдання прибирання, що виникають час від часу, - очищати керамічну плитку, сантехнічну арматуру, плиту і витяжку на кухні і навіть видаляти забруднення з вузьких щілин. Обробка парою гарантує надійне усунення стійких забруднень і жирових відкладень. При цьому для компактного апарату можна знайти місце навіть у приміщеннях дуже малої площі.