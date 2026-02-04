Пароочисник SC 1

Завдяки своїм компактним розмірам ручний пароочисник SC 1 є ідеальним рішенням для швидкого проміжного прибирання без застосування засобів для чищення.

Компактний ручний пароочисник SC 1, що працює без застосування засобів для чищення, може використовуватися для вирішення практично будь-яких завдань прибирання в будинку. Під час ретельного очищення парою знищуються 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Малі розміри цього апарату в поєднанні з великим вибором приладдя дають змогу швидко і легко вирішувати за його допомогою будь-які завдання прибирання, що виникають час від часу, - очищати керамічну плитку, сантехнічну арматуру, плиту і витяжку на кухні і навіть видаляти забруднення з вузьких щілин. Обробка парою гарантує надійне усунення стійких забруднень і жирових відкладень. При цьому для компактного апарату можна знайти місце навіть у приміщеннях дуже малої площі.

Особливості та переваги
Пароочисник SC 1: Потужний тиск пари 3 бара
Потужний тиск пари 3 бара
Легко усуває усі види забруднення - навіть у важкодоступних місцях
Пароочисник SC 1: Маленький, ручний і компактний
Маленький, ручний і компактний
Апарат можна зберігати в зручному місці "під рукою".
Пароочисник SC 1: Блокування від дітей на апараті
Блокування від дітей на апараті
Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Обтяжка для ручної насадки
  • Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Специфікації

Технічні характеристики

Сертифікат тестування¹⁾ Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,9% бактерій²⁾
Площа прибирання від 1 заправки (м²) прим. 20
Потужність нагрівача (Вт) 1200
Максимальний тиск пари (бар) макс. 3
Довжина кабелю. (м) 4
Час нагріву (хв) 3
Ємність котла (л) 0,2
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 1,58
Вага (з упаковкою) (кг) 2
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 321 x 127 x 186

¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).

Комплектація

  • Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
  • Точкове сопло
  • Ручна насадка
  • Потужне сопло
  • Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
  • Мірна склянка: 200 мл

Оснащення

  • Запобіжник
  • Запобіжний клапан
Області застосування
  • Крани
  • Умивальники
  • Кахель
  • Вікна та скляні поверхні
  • Витяжки
  • Варильні панелі

