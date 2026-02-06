Пароочисник SC 4 EasyFix Plus
Чистить килими на всіх парах: пароочисник SC 4 EasyFix Plus з насадкою для килимів і практичними аксесуарами. Ідеально для прибирання без перерв завдяки можливості постійного доливання води в бак.
Пароочисник Kärcher SC 4 EasyFix Plus — це надзвичайно зручний пристрій із розширеним набором аксесуарів для виконання найрізноманітніших завдань з прибирання, який гарантує гігієнічну чистоту в усьому будинку. Завдяки своїй потужності він ефективно очищає практично будь-які поверхні без використання хімічних засобів, а також освіжає килимові покриття для підлоги за допомогою спеціальної накладки. Під час ретельного очищення пароочисник знищує до 99,99% вірусів¹⁾ та побутових бактерій²⁾ на твердих поверхнях, забезпечуючи безпечність і чистоту. SC 4 EasyFix Plus ідеально підходить для очищення керамічної плитки, кухонних плит, витяжок, вузьких щілин і навіть найстійкіших забруднень. Насадка для підлоги EasyFix, оснащена шарніром і пластинчастою підошвою, забезпечує виняткову зручність у роботі, а система липучок дозволяє швидко закріпити мікроволоконну серветку та гігієнічно видалити її після використання. Завдяки 2-ступеневому регулюванню подачі пари можна легко адаптувати пристрій до типу поверхні та рівня забруднення, а знімний резервуар для води, що наповнюється без вимкнення апарата, дозволяє уникнути перерв у роботі. SC 4 EasyFix Plus також оснащений відсіками для зберігання кабелю та аксесуарів і забезпечує зручну функцію «паркування» насадки для підлоги під час перерв у роботі.
Особливості та переваги
Зйомний бак для постійного доливання водиМожливість дозаправки водою в будь-який час дозволяє виконувати роботи без довгих перерв.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Відсік для кабелюМожливість акуратного зберігання кабелю та приладдя.
Мультифункціональні аксесуари преміум класу
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"
- Зручне зберігання приладдя. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Вимикач на корпусі апарата
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 100
|Потужність нагрівача (Вт)
|2000
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3,5
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|4
|Ємність котла (л)
|0,5
|Ємність бака (л)
|0,8
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 251 x 273
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 2 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипіну: 3 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Потужне сопло
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Кругла щітка, велика
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
- Насадка для очистки килимів
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
- Інтегрований вимикач
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Відео
Області застосування
- Освіжити килимові покриття
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SC 4 EasyFix Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.