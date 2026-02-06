Пароочисник Kärcher SC 4 EasyFix Plus — це надзвичайно зручний пристрій із розширеним набором аксесуарів для виконання найрізноманітніших завдань з прибирання, який гарантує гігієнічну чистоту в усьому будинку. Завдяки своїй потужності він ефективно очищає практично будь-які поверхні без використання хімічних засобів, а також освіжає килимові покриття для підлоги за допомогою спеціальної накладки. Під час ретельного очищення пароочисник знищує до 99,99% вірусів¹⁾ та побутових бактерій²⁾ на твердих поверхнях, забезпечуючи безпечність і чистоту. SC 4 EasyFix Plus ідеально підходить для очищення керамічної плитки, кухонних плит, витяжок, вузьких щілин і навіть найстійкіших забруднень. Насадка для підлоги EasyFix, оснащена шарніром і пластинчастою підошвою, забезпечує виняткову зручність у роботі, а система липучок дозволяє швидко закріпити мікроволоконну серветку та гігієнічно видалити її після використання. Завдяки 2-ступеневому регулюванню подачі пари можна легко адаптувати пристрій до типу поверхні та рівня забруднення, а знімний резервуар для води, що наповнюється без вимкнення апарата, дозволяє уникнути перерв у роботі. SC 4 EasyFix Plus також оснащений відсіками для зберігання кабелю та аксесуарів і забезпечує зручну функцію «паркування» насадки для підлоги під час перерв у роботі.