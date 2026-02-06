Очень удобный пароочиститель Kärcher SC 4 EasyFix Plus с расширенным набором принадлежностей для выполнения самых разнообразных уборочных работ гарантирует наведение гигиенической чистоты во всем доме. Без применения чистящих средств он способен очищать практически любые поверхности, а также и освежать ковровые напольные покрытия (для этого предусмотрена специальная накладка). При тщательной очистке пароочистителем Kärcher уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Аппарат эффективно очищает керамическую плитку, кухонные плиты, вытяжки и даже узкие щели. Для него не представляют проблем самые стойкие загрязнения. Насадка для пола EasyFix с шарниром и пластинчатой подошвой, исключительно удобная в работе и гарантирующая превосходные результаты уборки, снабжена липучкой для быстрого закрепления микроволоконной салфетки и ее гигиеничного удаления после использования. 2-ступенчатая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальную адаптацию к виду очищаемой поверхности и ее загрязненности, а съемный бачок, наполняемый водой без отключения аппарата, исключает перерывы в работе. Аппарат SC 4 EasyFix Premium оснащен отсеками для хранения кабеля и принадлежностей, а также позволяет «запарковать» насадку для пола на время перерыва в работе.