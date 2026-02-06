Пароочисник SC 1 EasyFix
На жаль, потрібний продукт більше не є частиною нашого поточного асортименту. Аксесуари, чистячі засоби та інструкції з експлуатації все ще доступні.Перейдіть до актуального асортименту.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SC 1 EasyFix
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.