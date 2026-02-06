Пароочиститель SC 1 Multi Comfort
Компактный и гибкий ручной пароочиститель SC 1 Multi Comfort с удлинительным шлангом переходит в режим готовности за 30 секунд и обеспечивает комфортную глубокую очистку до самых пор.
Компактный ручной пароочиститель SC 1 Multi Comfort выполняет очистку без использования химических средств и мгновенно переходит в режим готовности к глубокой очистке. В процессе глубокой очистки устраняются до 99,999 % вирусов* и 99,99 % распространенных в быту бактерий** на твердых поверхностях. Дополнительный удлинительный шланг делает работу по дому еще более гибкой и комфортной, даже в труднодоступных местах. Благодаря компактной и эргономичной конструкции аппарат невероятно удобен в использовании и при этом занимает минимум места при хранении. SC 1 Multi Comfort переходит в режим готовности за 30 секунд и просто заполняется водой благодаря съемному бачку – без лишнего ожидания и перерывов в работе. Сменный картридж для защиты от накипи обеспечивает автоматическое удаление известкового налета и увеличение срока службы в 5 раз. Светодиодный индикатор с панелью управления упрощает и облегчает использование аппарата. На дисплее постоянно отображаются различные режимы, например, нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа. Опционально возможно преобразование в инновационную многофункциональную паровую швабру «4 в 1».
Особенности и преимущества
Гибкая и комфортная очистка благодаря входящему в комплект удлинительному шлангуВходящий в комплект удлинительный шланг позволяет без труда очищать даже такие труднодоступные места, как углы и ниши. Различные принадлежности, такие как ручная насадка, легко фиксируются на аппарате.
Компактная и эргономичная конструкцияКомпактная конструкция для комфортного использования. Эргономичная форма для неутомительной работы. Аппарат можно хранить в удобном месте "под рукой".
Работа без перерывов и защита от накипиСъемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы. Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора. Светодиодный индикатор, предупреждающий о необходимости замены картриджа за 1 час.
Светодиодный индикатор с панелью управления
- Для простого и легкого использования.
- Для подачи пара нужно слегка коснуться панели управления – без каких-либо усилий.
- Световой индикатор наглядно показывает режимы работы: нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа в скором времени.
Быстрый нагрев
- Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Спецификации
Технические характеристики
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 30
|Мощность нагревателя (Вт)
|1300
|Длина кабеля (м)
|5
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (мл)
|200
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,56
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,449
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 113 x 190
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.
Комплектация
- Дополнительный шланг SC 1
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Ручная насадка
Оснащение
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
Области применения
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
