Комплект щеток для очистки швов значительно облегчает уборку в ванной или на кухне. Специальная форма щетины обеспечивает быстрое и тщательное удаление загрязнений из швов между керамическими плитками – только за счет механического воздействия и обработки паром, без применения каких-либо химических средств.