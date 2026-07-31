Компактный, надежный, долговечный и простой в эксплуатации аппарат благодаря уникальной конструкции "всё в одном боксе". Пароочиститель SG 4/2 Classic впечатляет отличными результатами очистки, хорошим соотношением цена-производительность и максимальной эффективностью. Самый компактный профессиональный аппарат в своем классе, весящий лишь 7,5 кг, подготавливается к работе за 3 минуты и обеспечивает давление пара 4 бара, достаточное для тщательной очистки и дезинфицирующей обработки без применения каких-либо моющих средств. Он позволяет тщательно очищать прилавки, шкафы, кухонные плиты, керамическую плитку и многие другие поверхности и предметы, эффективно удаляя загрязнения даже из тонких щелей. Устранение особо стойких загрязнений (например, жировых) облегчается благодаря режиму VapoHydro, при работе с которым в струю пара примешивается горячая вода. Резервуар для воды можно снять и наполнить в любое время. Все входящие в комплект поставки принадлежности (паровой шланг, ручная насадка, точечное и мощное сопла, круглые и плоская щетки, паровой скребок и обтяжка из микроволокна) размещаются внутри бокса. В качестве опции предлагается также насадка для пола.