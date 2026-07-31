Професійний пароочисник SG 4/2 Classic
Дуже компактний та зручний в експлуатації: професійний пароочисник SG 4/2 Classic з унікальною конструкцією "все в одному боксі" та функцією VapoHydro, призначений для очищення та дезінфікуючої обробки без застосування миючих засобів.
Компактний, надійний, довговічний та простий в експлуатації апарат завдяки унікальній конструкції "все в одному боксі". Пароочисник SG 4/2 Classic вражає відмінними результатами очищення, хорошим співвідношенням ціна-продуктивність та максимальною ефективністю. Найкомпактніший професійний апарат у своєму класі, який важить лише 7,5 кг, готується до роботи за 3 хвилини та забезпечує тиск пари 4 бари, достатній для ретельного очищення та дезінфікуючої обробки без застосування будь-яких миючих засобів. Він дозволяє ретельно очищати прилавки, шафи, кухонні плити, керамічну плитку та багато інших поверхонь та предметів, ефективно видаляючи забруднення навіть із тонких щілин. Видалення особливо стійких забруднень (наприклад, жирових) полегшується завдяки режиму VapoHydro, при роботі з яким в струмінь пари домішується гаряча вода. Резервуар для води можна зняти та наповнити у будь-який час. Усі приналежності, які входять у комплект (паровий шланг, ручна насадка, точкове і потужне сопла, круглі і плоскі щітки, паровий скребок і обтяжка з мікроволокна) розміщуються всередині боксу. Як опція пропонується також насадка для підлоги.
Особливості та переваги
Компактна конструкція «все в одному боксі»Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю. Зручне та компактне зберігання приладдя всередині корпусу апарату. Можливість перенесення однією рукою завдяки малій вазі (7,5 кг).
Проста концепція управлінняЗручний кнопковий перемикач для увімкнення та вимкнення пароочисника. Світлодіодні індикатори готовності до роботи, нестачі води та необхідності обслуговування.
Функція VapoHydroКомбінація пари та гарячої води для ефективного очищення. Легке змивання бруду, який відокремлюється парою. Підвищує ефективність очищення за наявності особливо стійких забруднень.
Обширна комплектація
- Багатофункціональне приладдя для очищення найрізноманітніших поверхонь.
- Зручне та компактне зберігання приладдя всередині корпусу апарату.
- Насадка для підлоги, для миття вікон та догляду за текстилем пропонуються як опції.
Зйомний резервуар для чистої води
- Резервуар для чистої води можна заповнити у будь-який момент.
- Тривала безперервна обробка парою або в режимі VapoHydro.
Швидка підготовка до роботи
- Апарат нагрівається протягом 3 хвилин з моменту включення.
- Конструкція боксу забезпечує акуратне зберігання аксесуарів, які завжди під рукою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Ємність котла (л)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1,5
|Тиск пари (бар)
|макс. 4
|Потужність нагрівача (Вт)
|2250
|Температура котла (°C)
|макс. 145
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|7
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,4
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 298 x 265
Комплектація
- Ручна насадка з щіткою: 165 мм
- Паровий шланг із пістолетом: 2.5 м
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки
- Сітчаста сумка для приладдя
Оснащення
- Ергономічна ручка для перенесення
- Потужне сопло
- Точкове сопло, довге
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Області застосування
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
- Для прибирання всіх типів санітарних зон у туристичних об'єктах
- Для очищення робочих поверхонь, раковин, витяжок, кранів на кухні
- Гігієнічне прибирання та дезінфікуюча обробка без застосування миючих засобів
- Для прибирання в місцях з великим скупченням людей, наприклад, для очищення буфетів, вітрин, прилавків
- Для очищення умивальників, душових кабін, ван, вікон та дзеркал
- Ідеальне рішення для кемпінгів, апартаментів та круїзних суден
Аксесуари
Запчастини для SG 4/2 Classic
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