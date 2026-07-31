Компактний, надійний, довговічний та простий в експлуатації апарат завдяки унікальній конструкції "все в одному боксі". Пароочисник SG 4/2 Classic вражає відмінними результатами очищення, хорошим співвідношенням ціна-продуктивність та максимальною ефективністю. Найкомпактніший професійний апарат у своєму класі, який важить лише 7,5 кг, готується до роботи за 3 хвилини та забезпечує тиск пари 4 бари, достатній для ретельного очищення та дезінфікуючої обробки без застосування будь-яких миючих засобів. Він дозволяє ретельно очищати прилавки, шафи, кухонні плити, керамічну плитку та багато інших поверхонь та предметів, ефективно видаляючи забруднення навіть із тонких щілин. Видалення особливо стійких забруднень (наприклад, жирових) полегшується завдяки режиму VapoHydro, при роботі з яким в струмінь пари домішується гаряча вода. Резервуар для води можна зняти та наповнити у будь-який час. Усі приналежності, які входять у комплект (паровий шланг, ручна насадка, точкове і потужне сопла, круглі і плоскі щітки, паровий скребок і обтяжка з мікроволокна) розміщуються всередині боксу. Як опція пропонується також насадка для підлоги.