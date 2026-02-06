SG 4/4 - компактний і надійний пароочищувач, що забезпечує високу продуктивність очищення завдяки потужній подачі пари (4 бар) і підтверджену відповідним сертифікатом ефективну дезинфікуючу обробку поверхонь*. Плавне регулювання подачі пари і його насичення водою (функція VapoHydro) дозволяє адаптувати апарат до вирішення будь-яких завдань чистки, а система з 2 резервуарами - доливати воду в будь-який час для тривалої безперервної роботи. Апарат оснащений вбудованим індикатором температури, працює без використання засобів для чищення та має універсальні можливості. Широка комплектація включає, зокрема, 2 насадки для підлоги (для абразивного і гігієнічного очищення). Апарат оснащений відсіком для приладдя і тримачами для кабелю і подовжувальних трубок, що дозволяють зручно зберігати його з економією місця. (* Сертифікат відповідно до стандарту EN 16615; підлогове покриття: ПВХ; апарат: SG 4/4 (насадка для підлоги, 30 см/с, макс. тиск пари, мін. VapoHydro); тестова бактерія: Enterococcus hirae ATCC 10541; тестові віруси: MVA, норовірус Murine, аденовірус.)