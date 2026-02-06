Професійний пароочисник SG 4/4
Компактний пароочищувач SG 4/4 з потужним тиском пари 4 бар, плавним регулюванням інтенсивності пари і функцією VapoHydro гарантує чудове очищення і ефективну дезінфікуючу обробку без використання хімічних засобів (підтверджено сертифікатом)
SG 4/4 - компактний і надійний пароочищувач, що забезпечує високу продуктивність очищення завдяки потужній подачі пари (4 бар) і підтверджену відповідним сертифікатом ефективну дезинфікуючу обробку поверхонь*. Плавне регулювання подачі пари і його насичення водою (функція VapoHydro) дозволяє адаптувати апарат до вирішення будь-яких завдань чистки, а система з 2 резервуарами - доливати воду в будь-який час для тривалої безперервної роботи. Апарат оснащений вбудованим індикатором температури, працює без використання засобів для чищення та має універсальні можливості. Широка комплектація включає, зокрема, 2 насадки для підлоги (для абразивного і гігієнічного очищення). Апарат оснащений відсіком для приладдя і тримачами для кабелю і подовжувальних трубок, що дозволяють зручно зберігати його з економією місця. (* Сертифікат відповідно до стандарту EN 16615; підлогове покриття: ПВХ; апарат: SG 4/4 (насадка для підлоги, 30 см/с, макс. тиск пари, мін. VapoHydro); тестова бактерія: Enterococcus hirae ATCC 10541; тестові віруси: MVA, норовірус Murine, аденовірус.)
Особливості та переваги
Підтверджена сертифікатом висока ефективність дезинфікуючої обробкиПідтверджена незалежною лабораторією дезінфекція поверхонь відповідно до стандарту EN 16615. Спектр дії: бактерицидний і віруцидний ефект (також проти оболочкових вірусів) Тестові мікроорганізми: Enterococcus hirae, MVA, норовірус Murine, аденовірус.
Дезинфікуюча обробка без використання хімічних засобівЕкономія ресурсів і відсутність залишків миючих засобів завдяки очищенню тільки за допомогою води. Найвищий рівень безпеки за рахунок запобігання утворенню мультирезистентних мікроорганізмів. Дбайливе очищення поверхонь без застосування хімічних засобів для чищення.
Система 2 резервуарівРоздільні котел і заправний бак дозволяють заливати воду під час роботи апарату. Оскільки нагрівається лише частина об'єму води, що заправляється, це відбувається настільки швидко, що не впливає на постійність формованого потоку пари. Великий заправний об'єм апарату SG 4/4 (більше 4 л) дозволяє довгий час працювати без дозаправки.
Функція VapoHydro
- Функція VapoHydro дозволяє плавно регулювати інтенсивність подачі пари в залежності від вирішуваного завдання.
- Окрім тиску пари можна регулювати також його вологість - в межах від "сухої" пари аж до отримання струменя гарячої води
- Струмінь гарячої води може використовуватися для попереднього розмочування стійких забруднень.
Відсік для зберігання аксесуарів
- Вбудований відсік для зберігання аксесуарів вміщає в себе цілий ряд приладдя.
- Спеціальні дрібні насадки завжди на своєму місці і не загубляться.
- Навіть подовжувальні трубки мають своє місце зберігання на корпусі апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Ємність котла (л)
|2,4
|Ємність бака (л)
|2
|Тиск пари (бар)
|макс. 4
|Потужність нагрівача (Вт)
|2300
|Час нагріву (хв)
|9
|Температура котла (°C)
|макс. 145
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,197
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|475 x 320 x 275
Комплектація
- Ручна насадка з щіткою: 165 мм
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 505 мм
- Паровий шланг із пістолетом: 2 м
- Насадка для підлоги з ламелями: 320 мм
- Насадка для підлоги з щетиною: 310 мм
- Воронка
- Подовжувальні трубки з підведенням пари: 2 шт.
- Обтяжка з махрової тканини для ручної насадки
- Серветка до насадки для підлоги (з махрової тканини, 400x200 мм)
- Серветка до насадки для підлоги (з махрової тканини, 480x270 мм)
Оснащення
- Бак: можна наповнювати без перерви в роботі
- Ергономічна ручка для перенесення
- Потужне сопло
- Точкове сопло, коротке
- Точкове сопло, довге
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Функція VapoHydro
- Плавне регулювання насиченості пари
- Запобіжний затвор котла
- Запобіжник на пістолеті
Відео
Області застосування
- Широкі можливості застосування на об'єктах з високими санітарними вимогами
Аксесуари
Запчастини для SG 4/4
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.