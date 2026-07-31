Никаких замятых складок на одежде: отпариватель позволяет очень быстро разгладить ее. С его помощью можно также легко и быстро освежить одежду, шторы и многие другие текстильные изделия, удалив неприятные запахи. Насадка-отпариватель превращает любой пароочиститель Kärcher в парогенератор для обработки тканей особенно сухим и горячим паром, глубоко проникающим в их структуру. Конденсат, образующийся в процессе отпаривания, собирается в отдельный бачок, содержимое которого можно легко вылить в раковину или же в бачок самого пароочистителя.