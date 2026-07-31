Пенная насадка с баллоном Basic 2, 700 л/ч - 800 л/ч

Для аппаратов высокого давления с производительностью 700-800 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.

Высококачественное исполнение и использование особо прочных деталей, например, корпуса из латуни, гарантируют долгий срок службы новой трубки для пенной чистки с баллоном Basic 2. Она специально разработана для аппаратов высокого давления с производительностью 700 - 800 л/ч, не имеющих функции Servo-Control, и формирует пену превосходного качества. В то же время она позволяет вдвое уменьшить расход чистящего средства при использовании нашего средства для пенной чистки VehiclePro RM 838. Встроенный клапан обеспечивает точное 3-ступенчатое дозирование и исключает случайное нарушение регулировки. Устойчивый, прочный и эргономичный баллон для чистящего средства легко наполняется благодаря широкому отверстию и быстро заменяется.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 700 - 800
Размер сопла ( ) 45
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Емкость бака (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,756

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Принадлежности
Запчасти для Пенная насадка с баллоном Basic 2, 700 л/ч - 800 л/ч

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