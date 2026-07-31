Обеспечивая давление 150 бар на выходе, HD 7/15 G линейки Gasoline Advanced, в любое время гарантирует лучший результат очистки. Аппарат высокого давления оснащен бензиновым двигателем Хонда, обеспечивая полную независимость от внешних источников питания. Кроме того, аппарат способен всасывать воду из озер или прудов и использовать ее для чистки. Машина предназначена для использования в самых тяжелых условиях, имеет чрезвычайно прочную конструкцию и удивительно маневренна благодаря эргономичной концепции рамы, что позволяет легко перевозить ее на защищенных от проколов колесах даже на неровной поверхности. Насос надежно защищен крупным фильтром для воды и клапаном - термостатом. Защитная рама с проушинами для погрузки с помощью крана, или присоединяенмый комплект для катушки шланга - доступны опционально в качестве дополнительного оборудования. Удобство концепции HD 7/15 G завершают места хранения аксессуаров прямо на аппарате.