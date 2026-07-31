Аппарат высокого давления HD 7/15 G

HD 7/15 G из линейки Advanced с бензиновым двигателем для мытья холодной водой при давлении 150 бар. Автономный аппарат высокого давления максимальной мобильности для получения лучших результатов очистки даже в трудных условиях

Обеспечивая давление 150 бар на выходе, HD 7/15 G линейки Gasoline Advanced, в любое время гарантирует лучший результат очистки. Аппарат высокого давления оснащен бензиновым двигателем Хонда, обеспечивая полную независимость от внешних источников питания. Кроме того, аппарат способен всасывать воду из озер или прудов и использовать ее для чистки. Машина предназначена для использования в самых тяжелых условиях, имеет чрезвычайно прочную конструкцию и удивительно маневренна благодаря эргономичной концепции рамы, что позволяет легко перевозить ее на защищенных от проколов колесах даже на неровной поверхности. Насос надежно защищен крупным фильтром для воды и клапаном - термостатом. Защитная рама с проушинами для погрузки с помощью крана, или присоединяенмый комплект для катушки шланга - доступны опционально в качестве дополнительного оборудования. Удобство концепции HD 7/15 G завершают места хранения аксессуаров прямо на аппарате.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 7/15 G: Максимальная независимость
Максимальная независимость
Аппарат высокого давления HD 7/15 G: Простота применения
Простота применения
Аппарат высокого давления HD 7/15 G: Разносторонние возможности
Разносторонние возможности
Для самых тяжелых работ
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 650
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 210 / 21
Температура воды на входе (°C) 60
Подвод воды 1″
Тип привода Бензин
Производитель двигателя Honda
Тип двигателя GX 160
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность на колесах
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 39,5
Вес (с упаковкой) (кг) 44
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 790 x 608 x 1104

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
Аппарат высокого давления HD 7/15 G
Аппарат высокого давления HD 7/15 G
Аппарат высокого давления HD 7/15 G
Аппарат высокого давления HD 7/15 G
Аппарат высокого давления HD 7/15 G
Аппарат высокого давления HD 7/15 G
Аппарат высокого давления HD 7/15 G
Аппарат высокого давления HD 7/15 G
Аппарат высокого давления HD 7/15 G
Области применения
  • Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
  • Сельское хозяйство (уборка транспортных средств и оборудования, или для использования в лесном хозяйстве)
  • Промышленность (очистка оборудования)
  • Сфера обслуживания (уборка наружных территорий, например, площадок и автостоянок)
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 7/15 G

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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