Аппарат высокого давления HD 7/15 G
HD 7/15 G из линейки Advanced с бензиновым двигателем для мытья холодной водой при давлении 150 бар. Автономный аппарат высокого давления максимальной мобильности для получения лучших результатов очистки даже в трудных условиях
Обеспечивая давление 150 бар на выходе, HD 7/15 G линейки Gasoline Advanced, в любое время гарантирует лучший результат очистки. Аппарат высокого давления оснащен бензиновым двигателем Хонда, обеспечивая полную независимость от внешних источников питания. Кроме того, аппарат способен всасывать воду из озер или прудов и использовать ее для чистки. Машина предназначена для использования в самых тяжелых условиях, имеет чрезвычайно прочную конструкцию и удивительно маневренна благодаря эргономичной концепции рамы, что позволяет легко перевозить ее на защищенных от проколов колесах даже на неровной поверхности. Насос надежно защищен крупным фильтром для воды и клапаном - термостатом. Защитная рама с проушинами для погрузки с помощью крана, или присоединяенмый комплект для катушки шланга - доступны опционально в качестве дополнительного оборудования. Удобство концепции HD 7/15 G завершают места хранения аксессуаров прямо на аппарате.
Особенности и преимущества
Максимальная независимость
Простота применения
Разносторонние возможности
Для самых тяжелых работ
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|650
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|210 / 21
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Подвод воды
|1″
|Тип привода
|Бензин
|Производитель двигателя
|Honda
|Тип двигателя
|GX 160
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|на колесах
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|39,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|44
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|790 x 608 x 1104
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
- Мощное сопло
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
Области применения
- Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
- Сельское хозяйство (уборка транспортных средств и оборудования, или для использования в лесном хозяйстве)
- Промышленность (очистка оборудования)
- Сфера обслуживания (уборка наружных территорий, например, площадок и автостоянок)
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 7/15 G
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