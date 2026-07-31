Забезпечуючи тиск 150 бар на виході, HD 7/15 G лінійки Gasoline Advanced, в будь-який час гарантує кращий результат очищення. Апарат високого тиску оснащений бензиновим двигуном Хонда, забезпечуючи повну незалежність від зовнішніх джерел живлення. Крім того, апарат здатний поглинати вологу з озер або ставків і використовувати її для чищення. Машина призначена для використання в найважчих умовах, має надзвичайно міцну конструкцію і дивно маневрена завдяки ергономічній концепції рами, що дозволяє легко перевозити її на захищених від проколів колесах навіть на нерівній поверхні. Насос надійно захищений великим фільтром для води і клапаном - термостатом. Захисна рама з вушками для навантаження за допомогою крана, або комплект для котушки шланга - доступні опціонально в якості додаткового обладнання. Зручність концепції HD 7/15 G завершують місця зберігання аксесуарів прямо на апараті.