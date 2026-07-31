Апарат високого тиску HD 7/15 G
HD 7/15 G з лінійки Advanced з бензиновим двигуном для миття холодною водою при тиску 150 бар. Автономний апарат високого тиску максимальної мобільності для отримання кращих результатів очищення навіть у важких умовах.
Забезпечуючи тиск 150 бар на виході, HD 7/15 G лінійки Gasoline Advanced, в будь-який час гарантує кращий результат очищення. Апарат високого тиску оснащений бензиновим двигуном Хонда, забезпечуючи повну незалежність від зовнішніх джерел живлення. Крім того, апарат здатний поглинати вологу з озер або ставків і використовувати її для чищення. Машина призначена для використання в найважчих умовах, має надзвичайно міцну конструкцію і дивно маневрена завдяки ергономічній концепції рами, що дозволяє легко перевозити її на захищених від проколів колесах навіть на нерівній поверхні. Насос надійно захищений великим фільтром для води і клапаном - термостатом. Захисна рама з вушками для навантаження за допомогою крана, або комплект для котушки шланга - доступні опціонально в якості додаткового обладнання. Зручність концепції HD 7/15 G завершують місця зберігання аксесуарів прямо на апараті.
Особливості та переваги
Максимальна незалежністьНадійні двигуни Honda або Yanmar забезпечують експлуатацію апаратів без підключення до джерела електропостачання. Може всмоктувати воду із зовнішнього джерела, наприклад, з озер або ємностей - і використовує її для миття
Простота застосуванняЕргономічна конструкція рами дозволяє легко транспортувати навіть по нерівній місцевості Можливість зберігання всіх комплектуючих аксесуарів безпосередньо на апараті. Стійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність
Різносторонні можливостіОпціонально можлива додаткова рама з вушками для навантаження краном і захисту апарату Монтуємий комплект: котушка для шланга для скорочення часу і зручності підготовки і згортання апарату - доступні в якості додаткового обладнання Портативна версія з міцної трубчастої рамою спеціально для малярів і штукатурів (HD 728 B)
Для найважчих робіт
- Міцна несуча рама для щоденного використання у важких умовах
- Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкоджень.
- Термоклапан захисту насоса від перегріву в режимі рециркуляції.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|650
|Робочий тиск (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. тиск (бар/МПа)
|210 / 21
|Температура води на вході (°C)
|60
|Підведення води
|1″
|Тип приводу
|Бензин
|Виробник двигуна
|Honda
|Тип двигуна
|GX 160
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|на колесах
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|39,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|44
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|790 x 608 x 1104
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 6, 250 бар
- Потужне сопло
Оснащення
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Області застосування
- Будівництво, промисловість (чистка фасадів, очищення будівельної техніки та обладнання)
- Сільське господарство (прибирання транспортних засобів та устаткування, або для використання в лісовому господарстві)
- Промисловість (очищення обладнання)
- Сфера обслуговування (прибирання зовнішніх територій, наприклад, майданчиків і автостоянок)
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 7/15 G
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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