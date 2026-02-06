HD 8/20 G аппарат высокого давления для мойки холодной водой давлением 200 бар с бензиновым двигателем внутреннего сгорания Honda, гарантирует максимальную автономность, гибкость и мобильность. Даже при отсутствии электричества, этот аппарат с бензиновым приводом, позволяет работать независимо от источников питания и при самых сложных условиях. К тому же, подключение воды от водопровода или другого источника воды, не является абсолютно необходимым, поскольку аппарат HD Gasoline серии Advanced, в случае необходимости, может всасывать воду из озер или прудов. Чрезвычайно прочная раме может выдерживать даже самую жесткую эксплуатацию. В то же время, рама эргономично спроектирована так, что аппарат легко транспортировать, даже на пересеченной местности. Защищеные от прокола колеса дополняют общую надежность. Большой фильтр для воды и клапан с термостатом защищают насос, а опционально доступная рама с проушинами для облегчения погрузки краном, обеспечивают дополнительную безопасность аппарата. Пользоваться аппаратом чрезвычайно просто и удобно, есть места для хранения всех принадлежностей непосредственно на HD 8/20 G. Для сокращения времени развертывания и свертывания аппарата, как опция предлагается устанавливаемый комплект для наматывания шланга на катушку.