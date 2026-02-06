Апарат високого тиску HD 8/20 G
HD 8/20 G Advanced - працює на бензині для мийки та чистки холодною водою з тиском 200 бар, з бензиновим двигуном Хонда для автономного, мобільного використання в найскладніших умовах.
HD 8/20 G апарат високого тиску для мийки холодною водою тиском 200 бар з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння Honda, гарантує максимальну автономність, гнучкість і мобільність. Навіть при відсутності електрики, цей апарат з бензиновим приводом, дозволяє працювати незалежно від джерел живлення і при найскладніших умовах. До того ж, підключення води від водопроводу або іншого джерела води, не є абсолютно необхідним, оскільки апарат HD Gasoline серії Advanced, в разі необхідності, може всмоктувати воду з озер або ставків. Надзвичайно міцна рама може витримувати навіть найжорсткішу експлуатацію. У той же час, рама ергономічно спроектована так, що апарат легко транспортувати, навіть на пересіченій місцевості. Захищені від проколу колеса доповнюють загальну надійність. Великий фільтр для води і клапан з термостатом захищають насос, а опціонально доступна рама з вушками для полегшення навантаження краном, забезпечують додаткову безпеку апарату. Користуватися апаратом надзвичайно просто і зручно, є місця для зберігання всього приладдя безпосередньо на HD 8/20 G. Для скорочення часу розгортання і згортання апарату, як опція пропонується встановлюється комплект для намотування шланга на котушку.
Особливості та переваги
Максимальна незалежністьНадійні двигуни Honda або Yanmar забезпечують експлуатацію апаратів без підключення до джерела електропостачання. Може всмоктувати воду із зовнішнього джерела, наприклад, з озер або ємностей - і використовує її для миття
Простота застосуванняЕргономічна конструкція рами дозволяє легко транспортувати навіть по нерівній місцевості Можливість зберігання всіх комплектуючих аксесуарів безпосередньо на апараті. Стійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність
Різносторонні можливостіОпціонально можлива додаткова рама з вушками для навантаження краном і захисту апарату Монтуємий комплект: котушка для шланга для скорочення часу і зручності підготовки і згортання апарату - доступні в якості додаткового обладнання Портативна версія з міцної трубчастої рамою спеціально для малярів і штукатурів (HD 728 B)
Для найважчих робіт
- Міцна несуча рама для щоденного використання у важких умовах
- Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкоджень.
- Термоклапан захисту насоса від перегріву в режимі рециркуляції.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|200 - 750
|Робочий тиск (бар/МПа)
|10 - до 200 / 1 - 20
|Макс. тиск (бар/МПа)
|270 / 27
|Температура води на вході (°C)
|60
|Підведення води
|1″
|Тип приводу
|Бензин
|Виробник двигуна
|Honda
|Тип двигуна
|GX 270
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|на колесах
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|57,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|64,7
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|790 x 608 x 1104
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску: 15 м
- Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 6, 250 бар
- Потужне сопло
Оснащення
- Плавне регулювання тиску та витрати води
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Відео
Області застосування
- Будівництво, промисловість (чистка фасадів, очищення будівельної техніки та обладнання)
- Сільське господарство (прибирання транспортних засобів та устаткування, або для використання в лісовому господарстві)
- Промисловість (очищення обладнання)
- Сфера обслуговування (прибирання зовнішніх територій, наприклад, майданчиків і автостоянок)
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 8/20 G
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.