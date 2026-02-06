HD 8/20 G апарат високого тиску для мийки холодною водою тиском 200 бар з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння Honda, гарантує максимальну автономність, гнучкість і мобільність. Навіть при відсутності електрики, цей апарат з бензиновим приводом, дозволяє працювати незалежно від джерел живлення і при найскладніших умовах. До того ж, підключення води від водопроводу або іншого джерела води, не є абсолютно необхідним, оскільки апарат HD Gasoline серії Advanced, в разі необхідності, може всмоктувати воду з озер або ставків. Надзвичайно міцна рама може витримувати навіть найжорсткішу експлуатацію. У той же час, рама ергономічно спроектована так, що апарат легко транспортувати, навіть на пересіченій місцевості. Захищені від проколу колеса доповнюють загальну надійність. Великий фільтр для води і клапан з термостатом захищають насос, а опціонально доступна рама з вушками для полегшення навантаження краном, забезпечують додаткову безпеку апарату. Користуватися апаратом надзвичайно просто і зручно, є місця для зберігання всього приладдя безпосередньо на HD 8/20 G. Для скорочення часу розгортання і згортання апарату, як опція пропонується встановлюється комплект для намотування шланга на котушку.