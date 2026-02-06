Аппарат высокого давления HDS 8/20 De

Новый аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 De отличается мощным дизельным двигателем и надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом. Аппарат работает автономно, без подключения к электросети.

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 D оснащен мощным дизельным двигателем с электростартером, надежным и долговечным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и, что не менее важно, эффективной горелкой. Эти компоненты обеспечивают отличные результаты очистки даже в сложных условиях эксплуатации, например, в местах, где нет подключения к электросети. Аппарат идеально подходит для применения в таких целевых группах, как строительство, общественные учреждения и клининг. HDS 8/20 D обеспечивает производительность 800 л/час и рабочее давление 200 бар для удаления самых стойких загрязнений. Встроенный 20-литровый топливный бак позволяет использовать аппарат высокого давления на протяжении длительного времени. Компоненты защищены во время работы предохранительными и температурными клапанами, датчиком температуры отработавших газов, водяным фильтром и шлангом понижения давления SDS; таким образом, гарантируется непрерывно высокая производительность и длительный срок службы. Сплошные резиновые колеса, направляющий ролик со стояночным тормозом, эргономичные ручки и удобный единый переключатель для регулировки температуры входят в комплект поставки. Такие принадлежности, как шланг высокого давления и струйная трубка, можно хранить прямо на аппарате.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 8/20 De: Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
Работа, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. С удобным электростартером.
Аппарат высокого давления HDS 8/20 De: Высокая мобильность
Высокая мобильность
Большие проколостойкие шины и рулевой ролик / ролик с парковочным тормозом. Ручки для простой транспортировки и маневренности. Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Аппарат высокого давления HDS 8/20 De: Прочный дизайн для самых сложных работ
Прочный дизайн для самых сложных работ
Прочная трубчатая стальная рама защищает машину от внешних воздействий. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Подходит для погрузки крана в сфере аренды и строительства.
Продуманное хранение принадлежностей
  • Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 800
Рабочее давление (бар/МПа) 200 / 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Температура воды на входе (°C) 30
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,9
Топливный бак (л) 30
Топливо Дизель / Котельное топливо
Тип привода Дизель
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность на колесах
Вес (с аксессуарами) (кг) 243
Вес (с упаковкой) (кг) 248
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1130 x 910 x 895

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Longlife
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Защитная рама (Cage)
  • Электрический стартер
  • Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Видео

Области применения
  • Идеально подходит для уборки машин или транспортных средств в строительстве или транспорте
  • Для использования специалистами по уборке и муниципальными властями для удаления стойких загрязнений
