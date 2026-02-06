Апарат високого тиску HDS 8/20 D
Новий апарат високого тиску з підігрівом води HDS 8/20 De відрізняється потужним дизельним двигуном і надійним насосом з кривошипно-шатунним механізмом. Апарат працює автономно, без підключення до електромережі.
Апарат високого тиску з підігрівом води HDS 8/20 D оснащений потужним дизельним двигуном з електростартером, надійним і довговічним насосом з кривошипно-шатунним механізмом і, що не менш важливо, ефективним пальником. Ці компоненти забезпечують відмінні результати очищення навіть у складних умовах експлуатації, наприклад, у місцях, де немає підключення до електромережі. Апарат ідеально підходить для застосування у таких цільових групах, як будівництво, громадські установи та клінінг. HDS 8/20 D забезпечує продуктивність 800 л/год і робочий тиск 200 бар для видалення найстійкіших забруднень. Вбудований 20-літровий паливний бак дозволяє використовувати апарат високого тиску протягом тривалого часу. Компоненти захищені під час роботи запобіжними і температурними клапанами, датчиком температури відпрацьованих газів, водяним фільтром і шлангом зниження тиску SDS; таким чином, гарантується безперервно висока продуктивність і тривалий термін служби. Суцільні гумові колеса, направляючий ролик зі стоянковим гальмом, ергономічні ручки і зручний єдиний перемикач для регулювання температури входять у комплект поставки. Такі аксесуари, як шланг високого тиску і струменева трубка, можна зберігати прямо на апараті.
Особливості та переваги
Економічний дизельний двигун внутрішнього згорянняДозволяє не залежати від підключення до електромережі. Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V. Зі зручним електростартером.
Висока мобільністьВеликі суцільні гумові колеса та направляючий ролик зі стоянковим гальмом. Ручки для простого транспортування та маневреності. Підйом краном можливий завдяки сталевій рамі.
Міцна конструкція для складних умов експлуатаціїМіцна трубчаста сталева рама захищає апарат від пошкоджень. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр. Можна піднімати краном, це особливо актуально в таких цільових групах, як оренда обладнання та будівництво.
Продумане зберігання аксесуарів
- Можливість зберігання всіх комплектуючих аксесуарів безпосередньо на апараті.
- Пістолет високого тиску EASY!Force для роботи без втоми.
- Ергономічна ручка і місце для зберігання шланга.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|800
|Робочий тиск (бар/МПа)
|200 / 20
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Температура води на вході (°C)
|30
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5,9
|Паливний бак (л)
|30
|Паливо
|Дизель / Котельне паливо
|Тип приводу
|Дизель
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|на колесах
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|243
|Вага (з упаковкою) (кг)
|248
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1130 x 910 x 895
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Longlife
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Захисна рама (Cage)
- Електричний стартер
- Міцна сталева трубна рама для підхоплення краном
Області застосування
- Ідеально підходить для очищення обладнання або транспортних засобів у таких цільових групах, як будівництво і транспорт
- Для видалення стійких забруднень у таких цільових групах, як клінінг і громадські установи
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 8/20 D
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.