Апарат високого тиску з підігрівом води HDS 8/20 D оснащений потужним дизельним двигуном з електростартером, надійним і довговічним насосом з кривошипно-шатунним механізмом і, що не менш важливо, ефективним пальником. Ці компоненти забезпечують відмінні результати очищення навіть у складних умовах експлуатації, наприклад, у місцях, де немає підключення до електромережі. Апарат ідеально підходить для застосування у таких цільових групах, як будівництво, громадські установи та клінінг. HDS 8/20 D забезпечує продуктивність 800 л/год і робочий тиск 200 бар для видалення найстійкіших забруднень. Вбудований 20-літровий паливний бак дозволяє використовувати апарат високого тиску протягом тривалого часу. Компоненти захищені під час роботи запобіжними і температурними клапанами, датчиком температури відпрацьованих газів, водяним фільтром і шлангом зниження тиску SDS; таким чином, гарантується безперервно висока продуктивність і тривалий термін служби. Суцільні гумові колеса, направляючий ролик зі стоянковим гальмом, ергономічні ручки і зручний єдиний перемикач для регулювання температури входять у комплект поставки. Такі аксесуари, як шланг високого тиску і струменева трубка, можна зберігати прямо на апараті.