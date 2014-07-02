Апарати високого тиску з підігрівом води

Використання гарячої води підвищує ефективність очищення. Апарати високого тиску Kärcher з підігрівом води відрізняються найсучаснішою технікою і максимальною зручністю для користувача.

Kärcher Супер клас

Супер клас

Автомобільна галузь, сільське господарство, будівництво чи автотранспортні господарства - мобільні апарати вищого класу забезпечать високу потужність там, де інакше довелося б працювати з стаціонарними установками високого тиску.

Kärcher Середній клас

Середній клас

Для автогосподарств, будівництва, сільського та комунального господарства -середній клас поєднує в собі інноваційні технічні рішення з максимальним комфортом в обслуговуванні. Ідеально підходять для максимальних навантажень.

Kärcher Компакт клас

Компакт клас

Очищення транспортних засобів. Миття двигунів. Видалення бруду із зовнішніх сходів. З високим тиском гарячої води до 180 бар і 900 л/год. Це новий компактний клас.

Kärcher Вертикальні апарати

Вертикальні апарати

Ці потужні і надійні апарати відрізняються високою мобільністю та зручністю транспортування, завдяки чому вони є чудовим економічним рішенням для невеликих підприємств і авторемонтних майстерень, а також для клінінгових компаній.

Kärcher Спеціальні апарати

Спеціальні апарати

Коли вихлопні гази заважають або заборонені: в санітарних приміщеннях, лікарнях, великих кухнях чи лазнях використовуються апарати спеціального класу з електричним підігрівом води.

Kärcher Двигун внутрішнього згоряння

Двигун внутрішнього згоряння

Коли немає електричного струму, мийки високого тиску з двигуном внутрішнього згорання (на вибір також з двигуном, який працює на біодизельному паливі) гарантують максимальну зручність і незалежність.

Kärcher HDS Трейлер

HDS Трейлер

На будмайданчиках цінуються як мобільність, так і висока продуктивність. Вирішальними перевагами трейлерів HDS є високі значення тиску і витрати води, що дозволяють усувати найстійкіші забруднення, а також можливість легкої доставки апарату до різних місць виконання робіт.

Популярні запити на сайті

