Апарати високого тиску з підігрівом води
Використання гарячої води підвищує ефективність очищення. Апарати високого тиску Kärcher з підігрівом води відрізняються найсучаснішою технікою і максимальною зручністю для користувача.
Супер клас
Автомобільна галузь, сільське господарство, будівництво чи автотранспортні господарства - мобільні апарати вищого класу забезпечать високу потужність там, де інакше довелося б працювати з стаціонарними установками високого тиску.
Середній клас
Для автогосподарств, будівництва, сільського та комунального господарства -середній клас поєднує в собі інноваційні технічні рішення з максимальним комфортом в обслуговуванні. Ідеально підходять для максимальних навантажень.
Компакт клас
Очищення транспортних засобів. Миття двигунів. Видалення бруду із зовнішніх сходів. З високим тиском гарячої води до 180 бар і 900 л/год. Це новий компактний клас.
Вертикальні апарати
Ці потужні і надійні апарати відрізняються високою мобільністю та зручністю транспортування, завдяки чому вони є чудовим економічним рішенням для невеликих підприємств і авторемонтних майстерень, а також для клінінгових компаній.
Спеціальні апарати
Коли вихлопні гази заважають або заборонені: в санітарних приміщеннях, лікарнях, великих кухнях чи лазнях використовуються апарати спеціального класу з електричним підігрівом води.
Двигун внутрішнього згоряння
Коли немає електричного струму, мийки високого тиску з двигуном внутрішнього згорання (на вибір також з двигуном, який працює на біодизельному паливі) гарантують максимальну зручність і незалежність.
HDS Трейлер
На будмайданчиках цінуються як мобільність, так і висока продуктивність. Вирішальними перевагами трейлерів HDS є високі значення тиску і витрати води, що дозволяють усувати найстійкіші забруднення, а також можливість легкої доставки апарату до різних місць виконання робіт.