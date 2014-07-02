АПАРАТИ ВИСОКОГО ТИСКУ З ПІДІГРІВОМ ВОДИ SUPER CLASS

Горить бажанням працювати.

Чи то на будівельних майданчиках, чи в стайнях, видалення стійких забруднень вимагає максимальної ефективності. Саме це забезпечують наші апарати високого тиску з підігрівом води лінійки Super Class. Висококласні моделі оснащені першокласними аксесуарами та ергономічним управлінням, тоді як апарати лінійки Classic зосереджені на надзвичайно простому управлінні та міцній конструкції. Справляйтеся з брудом – з тиском до 200 бар і витратою води 1300 л/год.

0 продукт(и/ів)

HDS SUPER CLASS: Максимум потужності та зручності

Наші апарати Kärcher HDS досконало поєднують високу продуктивність та ергономічність. Вони відрізняються передовими інноваціями та безкомпромісною якістю, забезпечуючи максимальну зручність для користувачів – це справжні висококласні продукти.

icon_arrow

Ергономіка на висоті

Під час роботи з апаратами високого тиску ергономіка має вирішальне значення для забезпечення комфорту користувача. Апарати оснащені пістолетом високого тиску EASY!Force у стандартній комплектації. Пістолет використовує віддачу струменя високого тиску, щоб зменшити силу утримання для користувача майже до нуля. Потужність можна регулювати за допомогою Servo Control, натискаючи на спусковий гачок. Струменева трубка з нержавіючої сталі довжиною 1050 мм обертається, що значно полегшує роботу.

HDS SUPER CLASS

Інновації для користувача

Підготовка шлангу високого тиску до роботи займає багато часу і коштує нервів, тому апарат оснащений автоматичним барабаном, який може скоротити час налаштування на 50%. 20-метровий шланг легко намотується та розмотується навіть під кутом до 45°. Завдяки функції ANTI!Twist він не заплутується в процесі роботи. Ще одна перевага: Шланг Ultra Guard має тефлонове покриття Teflon® і встановлює нові стандарти стійкості до зношування.

Шланг Ultra Guard з тефлоновим покриттям Teflon®

Зручність для користувача від А до Я

Завдяки концепції EASY ми прагнемо зробити використання апарату максимально простим. Один із способів досягнення цього – забезпечення прямого доступу до регулятора, який встановлює витрату води та тиску через отвір у кришці. Якщо всі налаштування встановлені на мінімум, активується рівень подачі пари. Температуру можна регулювати за допомогою панелі управління. Наші апарати високого тиску з підігрівом води мають безліч практичних можливостей для зберігання: на корпусі апарата можна розмістити струменеву трубку, шнур живлення, насадки та інструменти. Для моделей без автоматичного барабана для шланга є додатковий відсік для зберігання. І, нарешті, є 2 баки для миючих засобів з точною системою дозування та функцією промивання, а всі компоненти, які потребують обслуговування, швидко доступні.

Концепція легкого керування для апаратів високого тиску з підігрівом води суперкласу

Легке маневрування

Переміщати наші апарати високого тиску з підігрівом води дуже просто без прикладання особливих зусиль. Це забезпечується завдяки великим колесам, 2 поворотним роликам, підніжці та ергономічним ручкам.

Легке маневрування

З думкою про довговічність

Високоякісні матеріали та перевірені технології роблять наші апарати високого тиску з підігрівом води безпечною інвестицією. Аксіально-поршневий насос з керамічними поршнями, 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням і повільним ходом та перевірена технологія пальника забезпечують тривалий термін служби. Пластиковий кожух захищає всі чутливі компоненти навіть у складних умовах експлуатації. Також в комплекті є бак засобу для видалення накипу, який запобігає його утворенню – це великий плюс для довговічності нагрівальних спіралей, особливо в регіонах з жорсткою водою.

HDS Superclass всередині

Ефективність та екологічність одним поворотом перемикача

Режим eco!efficiency можна активувати залежно від типу та кількості бруду, а також ступеня забруднення. Це забезпечує енергозберігаюче та екологічне прибирання при температурі 60°C.

Режим eco!efficiency

100% експлуатаційна надійність

Великий фільтр для води, запобіжні клапани, регулятор температури, датчик вихлопних газів, а також система м'якої амортизації (SDS) забезпечують постійну експлуатаційну надійність.

Надійність роботи

HDS super class Classic: надійний партнер для важкої роботи

Апарати HDS серії Classic призначені для роботи у важких умовах. Вони характеризуються надійністю, простотою управління і міцною конструкцією. Якісні аксесуари та конкурентні ціни роблять лінійку Classic відмінним вибором.

icon_arrow

Міцні та довговічні

Апарати високого тиску з підігрівом води, розроблені для важких умов експлуатації – це наші апарати HDS Classic. Вони оснащені трубчастою сталевою рамою та міцним, потужним кривошипним насосом із керамічними поршнями. Перевірений часом 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням і повільним ходом є надзвичайно довговічним. Великий фільтр для води захищає апарат від потрапляння великих частинок бруду, запобігаючи пошкодженню насоса.

HDS Classic

Потужні та надійні

Апарати суперкласу забезпечують робочий тиск до 200 бар і максимальну продуктивність 1300 л/год. Це означає, що найстійкіші забруднення не мають жодного шансу. Режим eco!efficiency можна активувати залежно від типу і кількості бруду та ступеня забруднення. Це дозволяє здійснювати енергозберігаюче та ефективне очищення при температурі 60°C.

Режим eco!efficiency

Інтуїтивно зрозумілі та прості в обслуговуванні

Концепція EASY робить наші апарати дуже простими у використанні. Наприклад, об’єм води та тиск можна регулювати безпосередньо на насосі. Центральний поворотний регулятор забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління. Крім того, аксесуари, такі як шланг або струменева трубка, можна швидко закріпити на апараті. Відкрита конструкція забезпечує легкий доступ до всіх необхідних компонентів, що гарантує високий рівень обслуговування.

АВД Super class Classic

Безпека та мобільність

Великі колеса із захистом від проколів забезпечують легку навігацію та безперебійну роботу навіть на нерівній місцевості. Крім того, на трубчастій сталевій рамі інтегрований гак для крана, що полегшує завантаження.

Трубчаста сталева рама

Економічність

Апарати високого тиску з підігрівом води лінійки HDS Classic зосереджені на основних базових функціях, а їхні аксесуари зведені до необхідного мінімуму. Це гарантує якість і високу продуктивність Kärcher за доступною ціною.

Аксесуари для апаратів високого тиску з підігрівом води Super Class Classic
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.