АПАРАТИ ВИСОКОГО ТИСКУ З ПІДІГРІВОМ ВОДИ SUPER CLASS
Горить бажанням працювати.
Чи то на будівельних майданчиках, чи в стайнях, видалення стійких забруднень вимагає максимальної ефективності. Саме це забезпечують наші апарати високого тиску з підігрівом води лінійки Super Class. Висококласні моделі оснащені першокласними аксесуарами та ергономічним управлінням, тоді як апарати лінійки Classic зосереджені на надзвичайно простому управлінні та міцній конструкції. Справляйтеся з брудом – з тиском до 200 бар і витратою води 1300 л/год.
HDS SUPER CLASS: Максимум потужності та зручності
Наші апарати Kärcher HDS досконало поєднують високу продуктивність та ергономічність. Вони відрізняються передовими інноваціями та безкомпромісною якістю, забезпечуючи максимальну зручність для користувачів – це справжні висококласні продукти.
Ергономіка на висоті
Під час роботи з апаратами високого тиску ергономіка має вирішальне значення для забезпечення комфорту користувача. Апарати оснащені пістолетом високого тиску EASY!Force у стандартній комплектації. Пістолет використовує віддачу струменя високого тиску, щоб зменшити силу утримання для користувача майже до нуля. Потужність можна регулювати за допомогою Servo Control, натискаючи на спусковий гачок. Струменева трубка з нержавіючої сталі довжиною 1050 мм обертається, що значно полегшує роботу.
Інновації для користувача
Підготовка шлангу високого тиску до роботи займає багато часу і коштує нервів, тому апарат оснащений автоматичним барабаном, який може скоротити час налаштування на 50%. 20-метровий шланг легко намотується та розмотується навіть під кутом до 45°. Завдяки функції ANTI!Twist він не заплутується в процесі роботи. Ще одна перевага: Шланг Ultra Guard має тефлонове покриття Teflon® і встановлює нові стандарти стійкості до зношування.
Зручність для користувача від А до Я
Завдяки концепції EASY ми прагнемо зробити використання апарату максимально простим. Один із способів досягнення цього – забезпечення прямого доступу до регулятора, який встановлює витрату води та тиску через отвір у кришці. Якщо всі налаштування встановлені на мінімум, активується рівень подачі пари. Температуру можна регулювати за допомогою панелі управління. Наші апарати високого тиску з підігрівом води мають безліч практичних можливостей для зберігання: на корпусі апарата можна розмістити струменеву трубку, шнур живлення, насадки та інструменти. Для моделей без автоматичного барабана для шланга є додатковий відсік для зберігання. І, нарешті, є 2 баки для миючих засобів з точною системою дозування та функцією промивання, а всі компоненти, які потребують обслуговування, швидко доступні.
Легке маневрування
Переміщати наші апарати високого тиску з підігрівом води дуже просто без прикладання особливих зусиль. Це забезпечується завдяки великим колесам, 2 поворотним роликам, підніжці та ергономічним ручкам.
З думкою про довговічність
Високоякісні матеріали та перевірені технології роблять наші апарати високого тиску з підігрівом води безпечною інвестицією. Аксіально-поршневий насос з керамічними поршнями, 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням і повільним ходом та перевірена технологія пальника забезпечують тривалий термін служби. Пластиковий кожух захищає всі чутливі компоненти навіть у складних умовах експлуатації. Також в комплекті є бак засобу для видалення накипу, який запобігає його утворенню – це великий плюс для довговічності нагрівальних спіралей, особливо в регіонах з жорсткою водою.
Ефективність та екологічність одним поворотом перемикача
Режим eco!efficiency можна активувати залежно від типу та кількості бруду, а також ступеня забруднення. Це забезпечує енергозберігаюче та екологічне прибирання при температурі 60°C.
100% експлуатаційна надійність
Великий фільтр для води, запобіжні клапани, регулятор температури, датчик вихлопних газів, а також система м'якої амортизації (SDS) забезпечують постійну експлуатаційну надійність.
HDS super class Classic: надійний партнер для важкої роботи
Апарати HDS серії Classic призначені для роботи у важких умовах. Вони характеризуються надійністю, простотою управління і міцною конструкцією. Якісні аксесуари та конкурентні ціни роблять лінійку Classic відмінним вибором.
Міцні та довговічні
Апарати високого тиску з підігрівом води, розроблені для важких умов експлуатації – це наші апарати HDS Classic. Вони оснащені трубчастою сталевою рамою та міцним, потужним кривошипним насосом із керамічними поршнями. Перевірений часом 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням і повільним ходом є надзвичайно довговічним. Великий фільтр для води захищає апарат від потрапляння великих частинок бруду, запобігаючи пошкодженню насоса.
Потужні та надійні
Апарати суперкласу забезпечують робочий тиск до 200 бар і максимальну продуктивність 1300 л/год. Це означає, що найстійкіші забруднення не мають жодного шансу. Режим eco!efficiency можна активувати залежно від типу і кількості бруду та ступеня забруднення. Це дозволяє здійснювати енергозберігаюче та ефективне очищення при температурі 60°C.
Інтуїтивно зрозумілі та прості в обслуговуванні
Концепція EASY робить наші апарати дуже простими у використанні. Наприклад, об’єм води та тиск можна регулювати безпосередньо на насосі. Центральний поворотний регулятор забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління. Крім того, аксесуари, такі як шланг або струменева трубка, можна швидко закріпити на апараті. Відкрита конструкція забезпечує легкий доступ до всіх необхідних компонентів, що гарантує високий рівень обслуговування.
Безпека та мобільність
Великі колеса із захистом від проколів забезпечують легку навігацію та безперебійну роботу навіть на нерівній місцевості. Крім того, на трубчастій сталевій рамі інтегрований гак для крана, що полегшує завантаження.
Економічність
Апарати високого тиску з підігрівом води лінійки HDS Classic зосереджені на основних базових функціях, а їхні аксесуари зведені до необхідного мінімуму. Це гарантує якість і високу продуктивність Kärcher за доступною ціною.