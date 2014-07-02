АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ SUPER CLASS
Горит желанием работать.
Будь то на строительных площадках или в конюшнях, удаление стойких загрязнений требует максимальной эффективности. Именно это обеспечивают наши аппараты высокого давления с подогревом воды линейки Super Class. Высококлассные модели оснащены первоклассными аксессуарами и эргономичным управлением, тогда как аппараты линейки Classic сосредоточены на чрезвычайно простом управлении и прочной конструкции. Справляйтесь с грязью – с давлением до 200 бар и расходом воды 1300 л/ч.
HDS SUPER CLASS: Максимум мощности и удобства
Наши аппараты Kärcher HDS в совершенстве сочетают высокую производительность и эргономичность. Они отличаются передовыми инновациями и бескомпромиссным качеством, обеспечивая максимальное удобство для пользователей – это настоящие высококлассные продукты.
Эргономика на высоте
При работе с аппаратами высокого давления эргономика имеет решающее значение для обеспечения комфорта пользователя. Аппараты оснащены пистолетом высокого давления EASY!Force в стандартной комплектации. Пистолет использует отдачу струи высокого давления, чтобы уменьшить силу удержания для пользователя почти до нуля. Мощность можно регулировать с помощью Servo Control, нажимая на спусковой крючок. Струйная трубка из нержавеющей стали длиной 1050 мм вращается, что значительно облегчает работу.
Инновации для пользователя
Подготовка шланга высокого давления к работе занимает много времени и стоит нервов, поэтому аппарат оснащен автоматическим барабаном, который может сократить время настройки на 50%. 20-метровый шланг легко наматывается и разматывается даже под углом до 45°. Благодаря функции ANTI! Twist он не запутывается в процессе работы. Еще одно преимущество: Шланг Ultra Guard имеет тефлоновое покрытие Teflon® и устанавливает новые стандарты устойчивости к износу.
Удобство для пользователя от А до Я
Благодаря концепции EASY мы стремимся сделать использование аппарата максимально простым. Один из способов достижения этого – обеспечение прямого доступа к регулятору, который устанавливает расход воды и давления через отверстие в крышке. Если все настройки установлены на минимум, активируется уровень подачи пара. Температуру можно регулировать с помощью панели управления. Наши аппараты высокого давления с подогревом воды имеют множество практичных возможностей для хранения: на корпусе аппарата можно разместить струйную трубку, шнур питания, насадки и инструменты. Для моделей без автоматического барабана для шланга есть дополнительный отсек для хранения. И, наконец, есть 2 бака для моющих средств с точной системой дозирования и функцией промывки, а все компоненты, требующие обслуживания, быстро доступны.
Легкое маневрирование
Перемещать наши аппараты высокого давления с подогревом воды очень просто без прикладывания особых усилий. Это обеспечивается благодаря большим колесам, 2 поворотным роликам, подножке и эргономичным ручкам.
С мыслью о долговечности
Высококачественные материалы и проверенные технологии делают наши аппараты высокого давления с подогревом воды безопасной инвестицией. Аксиально-поршневой насос с керамическими поршнями, 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением и медленным ходом и проверенная технология горелки обеспечивают длительный срок службы. Пластиковый кожух защищает все чувствительные компоненты даже в сложных условиях эксплуатации. Также в комплекте есть бак средства для удаления накипи, который предотвращает его образование – это большой плюс для долговечности нагревательных спиралей, особенно в регионах с жесткой водой.
Эффективность и экологичность одним поворотом переключателя
Режим eco!efficiency можно активировать в зависимости от типа и количества грязи, а также степени загрязнения. Это обеспечивает энергосберегающую и экологичную уборку при температуре 60°C.
100% эксплуатационная надежность
Большой фильтр для воды, предохранительные клапаны, регулятор температуры, датчик выхлопных газов, а также система мягкой амортизации (SDS) обеспечивают постоянную эксплуатационную надежность.
HDS super class Classic: надежный партнер для тяжелой работы
Аппараты HDS серии Classic предназначены для работы в тяжелых условиях. Они характеризуются надежностью, простотой управления и прочной конструкцией. Качественные аксессуары и конкурентные цены делают линейку Classic отличным выбором.
Прочные и долговечные
Аппараты высокого давления с подогревом воды, разработанные для тяжелых условий эксплуатации – это наши аппараты HDS Classic. Они оснащены трубчатой стальной рамой и прочным, мощным кривошипным насосом с керамическими поршнями. Проверенный временем 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением и медленным ходом является чрезвычайно долговечным. Большой фильтр для воды защищает аппарат от попадания крупных частиц грязи, предотвращая повреждение насоса.
Мощные и надежные
Аппараты суперкласса обеспечивают рабочее давление до 200 бар и максимальную производительность 1300 л/ч. Это означает, что самые стойкие загрязнения не имеют ни единого шанса. Режим eco!efficiency можно активировать в зависимости от типа и количества грязи, а также степени загрязнения. Это позволяет осуществлять энергосберегающую и эффективную очистку при температуре 60°C.
Интуитивно понятные и простые в обслуживании
Концепция EASY делает наши аппараты очень простыми в использовании. Например, объем воды и давление можно регулировать непосредственно на насосе. Центральный поворотный регулятор обеспечивает интуитивно понятное управление. Кроме того, аксессуары, такие как шланг или струйная трубка, можно быстро закрепить на аппарате. Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ ко всем необходимым компонентам, что гарантирует высокий уровень обслуживания.
Безопасность и мобильность
Большие колеса с защитой от проколов обеспечивают легкую навигацию и бесперебойную работу даже на неровной местности. Кроме того, на трубчатой стальной раме интегрирован крюк для крана, что облегчает погрузку.
Экономичность
Аппараты высокого давления с подогревом воды серии HDS Classic сосредоточены на основных базовых функциях, а их аксессуары сведены к необходимому минимуму. Это гарантирует качество и высокую производительность Kärcher по доступной цене.