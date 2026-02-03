HDS Трейлер

Максимальна гнучкість завдяки можливості конфігурації

Автономність: потужний і надійний дизельний двигун Yanmar, який відповідний екологічним стандартам ЄС STAGE V, забезпечує виконання робіт з очищення на об'єктах, які не допускають підключення до електромережі. При цьому все необхідне знаходиться у самому трейлері: і вода, і чистячі засоби, і аксесуари.

Вбудовані баки трейлера HDS вміщають об'єм води, достатній для тривалої роботи без використання зовнішніх джерел водопостачання: до 30 хв при максимальній продуктивності і до 1 год при зниженій витраті води. При цьому великий паливний бак гарантує багатогодинну постійну роботу.

Варіативність: трейлер HD можна конфігурувати відповідно до індивідуальних побажань. Поряд із версією апарату, змонтованою на шасі одновісного причепа, можна придбати рамну версію, яка допускає транспортування навантажувачем. Вибір варіанту реалізації залежить від мети застосування і наявного автопарку.

Альтернативні рамні версії (Skid і Cab) можуть перевозитися на платформі вантажного автомобіля або використовуватися для стаціонарної експлуатації. Барабани для шлангів захищають їх від пошкодження і прискорюють підготовку до роботи.

Ефективність: комбінація високоефективних пальників Kärcher з високопродуктивними теплообмінниками і наявність режиму eco!еfficiency гарантують відчутну економію палива і зведення до мінімуму обсягів шкідливих викидів. Після закінчення певного часу перебування в стані готовності (макс. 45 хв) трейлер HDS автоматично відключається з метою економії палива. Під час перерв у роботі (при відключеному пістолеті) частота обертання валу двигуна автоматично знижується для зменшення витрати палива і рівня шуму.