Апарати високого тиску з підігрівом води MIDDLE CLASS

Middle Class - сила гарячої води для складних завдань!

Прибирання на будівельних майданчиках і в сільському господарстві - це складне завдання, що вимагає надійного обладнання. Наші апарати високого тиску з підігрівом води Middle Class розроблені спеціально для таких умов. Залежно від потреб вони можуть постачатися або з преміальними аксесуарами та ергономічною системою управління, або з акцентом на простоту експлуатації та посилену конструкцію. У будь-якому разі, ці апарати забезпечують високу продуктивність і надійність, працюючи з тиском до 210 бар і витратою води до 1000 л/год. Це нове покоління апаратів середнього класу, що поєднує потужність, ефективність і довговічність.

0 продукт(и/ів)

HDS середнього класу: інновації, які спрощують вашу роботу.

Наші апарати HDS поєднують максимальну продуктивність з ідеальною ергономікою. Вони являють собою вищий рівень інновацій і бездоганну якість, забезпечуючи граничний комфорт в експлуатації. Це техніка преміального класу high-end, створена для найвищих вимог.

icon_arrow

Ергономіка на висоті

Під час роботи з апаратами високого тиску ергономіка має вирішальне значення для забезпечення комфорту користувача. Апарати оснащені пістолетом високого тиску EASY!Force у стандартній комплектації. Пістолет використовує віддачу струменя високого тиску, щоб зменшити силу утримання для користувача майже до нуля. Потужність можна регулювати за допомогою Servo Control, натискаючи на спусковий гачок. Струменева трубка з нержавіючої сталі довжиною 1050 мм обертається, що значно полегшує роботу.

Апарати високого тиску з підігрівом води середнього класу Karcher

Інновації для користувача

Підготовка шлангу високого тиску до роботи займає багато часу і коштує нервів, тому апарат оснащений автоматичним барабаном, який може скоротити час налаштування на 50%. 20-метровий шланг легко намотується та розмотується навіть під кутом до 45°. Завдяки функції ANTI!Twist він не заплутується в процесі роботи. Ще одна перевага: Шланг Ultra Guard має покриття Teflon® і встановлює нові стандарти стійкості до зношування.

Karcher: Шланг Ultra Guard з покриттям Teflon®

Зручність для користувача від А до Я

Завдяки концепції EASY ми прагнемо зробити використання апарату максимально простим. Один із способів досягнення цього – забезпечення прямого доступу до регулятора, який встановлює витрату води та тиску через отвір у кришці. Якщо всі налаштування встановлені на мінімум, активується рівень подачі пари. Температуру можна регулювати за допомогою панелі управління. Наші апарати високого тиску з підігрівом води мають безліч практичних можливостей для зберігання: на корпусі апарата можна розмістити струменеву трубку, шнур живлення, насадки та інструменти. Для моделей без автоматичного барабана для шланга є додатковий відсік для зберігання. І, нарешті, є 2 баки для миючих засобів з точною системою дозування та функцією промивання, а всі компоненти, які потребують обслуговування, легко доступні.

Karcher: Концепція EASY для мийок високого тиску з підігрівом води середнього класу

Легке маневрування

Переміщати наші апарати високого тиску з підігрівом води дуже просто без прикладання особливих зусиль. Це забезпечується завдяки великим колесам, 1 поворотному ролику, підніжці та ергономічним ручкам.

Karcher: Апарати високого тиску з підігрівом води середнього класу

З думкою про довговічність

Високоякісні матеріали та перевірені технології роблять наші апарати високого тиску з підігрівом води безпечною інвестицією. Аксіально-поршневий насос з керамічними поршнями, низькообертовий 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням та перевірена технологія пальника забезпечують тривалий термін служби. Пластиковий кожух захищає всі чутливі компоненти навіть у складних умовах експлуатації. У комплекті також є бак для засобу, що запобігає утворенню накипу – це великий плюс для довговічності нагрівальних спіралей, особливо в регіонах з жорсткою водою.

Karcher: Внутрішня будова апарату високого тиску з підігрівом води середнього класу

Ефективність та екологічність одним поворотом перемикача

Режим eco!efficiency можна активувати залежно від типу та ступеня забруднення. Це забезпечує енергозберігаюче та екологічне прибирання при температурі 60°C.

Karcher: Режим eco!efficiency

100% експлуатаційна надійність

Великий фільтр для води, запобіжні клапани, регулятор температури, датчик вихлопних газів, а також система м'якої амортизації (SDS) забезпечують високу експлуатаційну надійність.

Karcher: Надійність роботи апаратів високого тиску із підігрівом води середнього класу.

HDS середнього класу Classic: потужність і надійність для складних завдань.

Наші апарати Classic створені для роботи в найскладніших умовах. Вони поєднують надійну технологію, інтуїтивно зрозуміле керування та міцну конструкцію. Оптимально підібрані аксесуари та найвища якість за доступною ціною - ось що робить лінію Classic ідеальним вибором для професіоналів.

icon_arrow

Міцні та довговічні

Апарати високого тиску з підігрівом води, розроблені для важких умов експлуатації – це наші апарати HDS Classic. Вони оснащені трубчастою сталевою рамою та міцним, потужним кривошипним насосом із керамічними поршнями. Перевірений часом низькообертовий 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням надзвичайно довговічний. Великий фільтр для води захищає апарат від потрапляння великих частинок бруду, запобігаючи пошкодженню насоса.

Karcher: Внутрішня будова апарату високого тиску з підігрівом води середнього класу Classic

Потужні та надійні

Апарати середнього класу забезпечують робочий тиск до 210 бар і максимальну продуктивність 1000 л/год. Це означає, що найстійкіші забруднення не мають жодного шансу. Режим eco!efficiency можна активувати залежно від типу і кількості бруду та ступеня забруднення. Це дозволяє здійснювати енергозберігаюче та ефективне очищення при температурі 60°C.

Karcher: Режим eco!efficiency

Інтуїтивно зрозумілі та прості в обслуговуванні

Концепція EASY робить наші апарати дуже простими у використанні. Наприклад, об’єм води та тиск можна регулювати безпосередньо на насосі. Центральний поворотний регулятор забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління. Крім того, аксесуари, такі як шланг або струменева трубка, можна швидко закріпити на апараті. Відкрита конструкція забезпечує легкий доступ до всіх необхідних компонентів, що гарантує високий рівень ремонтопридатності.

Karcher: Апарати високого тиску із підігрівом води середнього класу Classic

Безпека та мобільність

Великі, стійкі до проколів колеса забезпечують легке пересування та безперебійну роботу навіть на пересіченій місцевості. Крім того, на трубчастій сталевій рамі передбачено гак для зручного завантаження краном.

Karcher: Трубчаста сталева рама апаратів високого тиску з підігрівом води середнього класу Classic

Економічність

Апарати високого тиску серії HDS Classic — це поєднання якості Kärcher, високої продуктивності та доступної ціни. Зосередження на основних функціях та найнеобхідніших аксесуарах робить ці апарати оптимальним рішенням для виконання повсякденних завдань.

Karcher: Аксесуари для апаратів високого тиску з підігрівом води середнього класу Classic.
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.