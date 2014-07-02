Апарати високого тиску з підігрівом води MIDDLE CLASS
Middle Class - сила гарячої води для складних завдань!
Прибирання на будівельних майданчиках і в сільському господарстві - це складне завдання, що вимагає надійного обладнання. Наші апарати високого тиску з підігрівом води Middle Class розроблені спеціально для таких умов. Залежно від потреб вони можуть постачатися або з преміальними аксесуарами та ергономічною системою управління, або з акцентом на простоту експлуатації та посилену конструкцію. У будь-якому разі, ці апарати забезпечують високу продуктивність і надійність, працюючи з тиском до 210 бар і витратою води до 1000 л/год. Це нове покоління апаратів середнього класу, що поєднує потужність, ефективність і довговічність.
HDS середнього класу: інновації, які спрощують вашу роботу.
Наші апарати HDS поєднують максимальну продуктивність з ідеальною ергономікою. Вони являють собою вищий рівень інновацій і бездоганну якість, забезпечуючи граничний комфорт в експлуатації. Це техніка преміального класу high-end, створена для найвищих вимог.
Ергономіка на висоті
Під час роботи з апаратами високого тиску ергономіка має вирішальне значення для забезпечення комфорту користувача. Апарати оснащені пістолетом високого тиску EASY!Force у стандартній комплектації. Пістолет використовує віддачу струменя високого тиску, щоб зменшити силу утримання для користувача майже до нуля. Потужність можна регулювати за допомогою Servo Control, натискаючи на спусковий гачок. Струменева трубка з нержавіючої сталі довжиною 1050 мм обертається, що значно полегшує роботу.
Інновації для користувача
Підготовка шлангу високого тиску до роботи займає багато часу і коштує нервів, тому апарат оснащений автоматичним барабаном, який може скоротити час налаштування на 50%. 20-метровий шланг легко намотується та розмотується навіть під кутом до 45°. Завдяки функції ANTI!Twist він не заплутується в процесі роботи. Ще одна перевага: Шланг Ultra Guard має покриття Teflon® і встановлює нові стандарти стійкості до зношування.
Зручність для користувача від А до Я
Завдяки концепції EASY ми прагнемо зробити використання апарату максимально простим. Один із способів досягнення цього – забезпечення прямого доступу до регулятора, який встановлює витрату води та тиску через отвір у кришці. Якщо всі налаштування встановлені на мінімум, активується рівень подачі пари. Температуру можна регулювати за допомогою панелі управління. Наші апарати високого тиску з підігрівом води мають безліч практичних можливостей для зберігання: на корпусі апарата можна розмістити струменеву трубку, шнур живлення, насадки та інструменти. Для моделей без автоматичного барабана для шланга є додатковий відсік для зберігання. І, нарешті, є 2 баки для миючих засобів з точною системою дозування та функцією промивання, а всі компоненти, які потребують обслуговування, легко доступні.
Легке маневрування
Переміщати наші апарати високого тиску з підігрівом води дуже просто без прикладання особливих зусиль. Це забезпечується завдяки великим колесам, 1 поворотному ролику, підніжці та ергономічним ручкам.
З думкою про довговічність
Високоякісні матеріали та перевірені технології роблять наші апарати високого тиску з підігрівом води безпечною інвестицією. Аксіально-поршневий насос з керамічними поршнями, низькообертовий 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням та перевірена технологія пальника забезпечують тривалий термін служби. Пластиковий кожух захищає всі чутливі компоненти навіть у складних умовах експлуатації. У комплекті також є бак для засобу, що запобігає утворенню накипу – це великий плюс для довговічності нагрівальних спіралей, особливо в регіонах з жорсткою водою.
Ефективність та екологічність одним поворотом перемикача
Режим eco!efficiency можна активувати залежно від типу та ступеня забруднення. Це забезпечує енергозберігаюче та екологічне прибирання при температурі 60°C.
100% експлуатаційна надійність
Великий фільтр для води, запобіжні клапани, регулятор температури, датчик вихлопних газів, а також система м'якої амортизації (SDS) забезпечують високу експлуатаційну надійність.
HDS середнього класу Classic: потужність і надійність для складних завдань.
Наші апарати Classic створені для роботи в найскладніших умовах. Вони поєднують надійну технологію, інтуїтивно зрозуміле керування та міцну конструкцію. Оптимально підібрані аксесуари та найвища якість за доступною ціною - ось що робить лінію Classic ідеальним вибором для професіоналів.
Міцні та довговічні
Апарати високого тиску з підігрівом води, розроблені для важких умов експлуатації – це наші апарати HDS Classic. Вони оснащені трубчастою сталевою рамою та міцним, потужним кривошипним насосом із керамічними поршнями. Перевірений часом низькообертовий 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням надзвичайно довговічний. Великий фільтр для води захищає апарат від потрапляння великих частинок бруду, запобігаючи пошкодженню насоса.
Потужні та надійні
Апарати середнього класу забезпечують робочий тиск до 210 бар і максимальну продуктивність 1000 л/год. Це означає, що найстійкіші забруднення не мають жодного шансу. Режим eco!efficiency можна активувати залежно від типу і кількості бруду та ступеня забруднення. Це дозволяє здійснювати енергозберігаюче та ефективне очищення при температурі 60°C.
Інтуїтивно зрозумілі та прості в обслуговуванні
Концепція EASY робить наші апарати дуже простими у використанні. Наприклад, об’єм води та тиск можна регулювати безпосередньо на насосі. Центральний поворотний регулятор забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління. Крім того, аксесуари, такі як шланг або струменева трубка, можна швидко закріпити на апараті. Відкрита конструкція забезпечує легкий доступ до всіх необхідних компонентів, що гарантує високий рівень ремонтопридатності.
Безпека та мобільність
Великі, стійкі до проколів колеса забезпечують легке пересування та безперебійну роботу навіть на пересіченій місцевості. Крім того, на трубчастій сталевій рамі передбачено гак для зручного завантаження краном.
Економічність
Апарати високого тиску серії HDS Classic — це поєднання якості Kärcher, високої продуктивності та доступної ціни. Зосередження на основних функціях та найнеобхідніших аксесуарах робить ці апарати оптимальним рішенням для виконання повсякденних завдань.