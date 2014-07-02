Апарати високого тиску з підігрівом води MIDDLE CLASS

Зручність для користувача від А до Я

Завдяки концепції EASY ми прагнемо зробити використання апарату максимально простим. Один із способів досягнення цього – забезпечення прямого доступу до регулятора, який встановлює витрату води та тиску через отвір у кришці. Якщо всі налаштування встановлені на мінімум, активується рівень подачі пари. Температуру можна регулювати за допомогою панелі управління. Наші апарати високого тиску з підігрівом води мають безліч практичних можливостей для зберігання: на корпусі апарата можна розмістити струменеву трубку, шнур живлення, насадки та інструменти. Для моделей без автоматичного барабана для шланга є додатковий відсік для зберігання. І, нарешті, є 2 баки для миючих засобів з точною системою дозування та функцією промивання, а всі компоненти, які потребують обслуговування, легко доступні.