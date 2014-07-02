Апарати високого тиску з підігрівом води COMPACT CLASS

HDS compact class

Від автопарків і майстерень до будівельних об'єктів - апарати високого тиску з підігрівом води затребувані в найрізноманітніших сферах. У таких умовах оптимальним рішенням стає HDS компактного класу: потужні пристрої з тиском до 180 бар і витратою води 900 л/год, які забезпечують ефективне очищення за мінімальних витрат часу і ресурсів. Компактна конструкція дає змогу легко інтегрувати апарат у робочий процес, а за запитом моделі можуть оснащуватися автоматичною котушкою для шланга для зручного управління подачею води. Як і вся професійна техніка Kärcher, ці апарати вирізняються високою якістю збірки, надійністю та інтуїтивно зрозумілим керуванням, забезпечуючи стабільну продуктивність у найскладніших умовах експлуатації.