Апарати високого тиску з підігрівом води COMPACT CLASS

Невеликі габарити - вражаюча ефективність.

Ефективне очищення автомобілів, двигунів і зовнішніх конструкцій з HDS компактного класу. Робочий тиск до 180 бар і продуктивність 900 л/год забезпечують високу потужність струменя і швидке видалення навіть стійких забруднень. Компактний, але продуктивний - оптимальне рішення для професійного застосування.

0 продукт(и/ів)

HDS compact class

Від автопарків і майстерень до будівельних об'єктів - апарати високого тиску з підігрівом води затребувані в найрізноманітніших сферах. У таких умовах оптимальним рішенням стає HDS компактного класу: потужні пристрої з тиском до 180 бар і витратою води 900 л/год, які забезпечують ефективне очищення за мінімальних витрат часу і ресурсів. Компактна конструкція дає змогу легко інтегрувати апарат у робочий процес, а за запитом моделі можуть оснащуватися автоматичною котушкою для шланга для зручного управління подачею води. Як і вся професійна техніка Kärcher, ці апарати вирізняються високою якістю збірки, надійністю та інтуїтивно зрозумілим керуванням, забезпечуючи стабільну продуктивність у найскладніших умовах експлуатації.

Ергономічність у всьому

Кожен, кому доводиться виконувати тривалі роботи за допомогою апаратів високого тиску з підігрівом води, оцінить переваги пістолета високого тиску EASY!Force Advanced. Він використовує віддачу струменя високого тиску, щоб знизити утримуючу силу практично до нуля, що дозволяє заощаджувати сили. Обертова 1050-міліметрова струменева трубка з нержавіючої сталі робить роботу більш комфортною. У моделях з чотириполюсним електродвигуном продуктивність апарату можна регулювати на самому пістолеті високого тиску за допомогою регулятора Servo Control.

Karcher: Пістолет високого тиску EASY! Force Advanced

На 50% швидше

Автоматичний барабан для шланга полегшує користування апаратом та скорочує час підготовки до роботи на 50%. Він надійно змотує та розмотує 15-метровий шланг навіть під кутом до 45°. Шланг Ultra Guard має тефлонове покриття, надзвичайно стійке до стирання.

Karcher: Шланг високого тиску UltraGuard

Простота у використанні

Завдяки концепції EASY Operation керування апаратом максимально спрощено. Регулятор, за допомогою якого можна встановлювати витрату та тиск води, управляється безпосередньо через отвір у кришці. Якщо ці параметри встановлено на мінімум за температури понад 100 °C, апарат працюватиме в режимі подачі пари. На корпусі передбачено можливість зручного зберігання шланга високого тиску, струменевої трубки, шнура живлення та додаткових аксесуарів. Також передбачено бак для мийного засобу ємністю 10 літрів, з можливістю точного дозування та функцією промивання.

Регулювання витрати та тиску води на апараті HDS компактного класу

Довговічність завдяки високій якості

Високоякісні матеріали та перевірені технології роблять наші апарати високого тиску з підігрівом води компактного класу надійною інвестицією. Аксіально-поршневий насос з керамічними поршнями, низькообертовий 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням та перевірена технологія пальника забезпечують тривалий термін служби. Пластиковий кожух захищає всі чутливі компоненти навіть у складних умовах експлуатації. Також в комплекті є бак для засобу, що запобігає утворенню накипу - це великий плюс для довговічності нагрівальних спіралей, особливо в регіонах з жорсткою водою.

Апарат високого тиску з підігрівом води HDS компактного класу

Ефективність та екологічність одним поворотом перемикача

Режим eco!efficiency можна активувати залежно від типу та ступеня забруднення. Це забезпечує енергозберігаюче та екологічне прибирання при температурі 60°C.

Економічний режим eco!efficiency

Легке маневрування

Переміщати наші апарати високого тиску з підігрівом води дуже просто без прикладання особливих зусиль. Це забезпечується завдяки великим колесам, поворотному ролику, підніжці та ергономічним ручкам.

Апарат високого тиску з підігрівом води HDS компактного класу

Безпека понад усе

Великий фільтр для води, запобіжні клапани, регулятор температури, датчик вихлопних газів, а також система м'якої амортизації (SDS) забезпечують безпечну експлуатацію апарата.

Апарат високого тиску з підігрівом води HDS компактного класу

Найкраща електроніка

Завдяки застосуванню в усіх нових апаратах високого тиску єдиної модульної платформи, в компакт-класі встановлюється той самий блок керування, що й у середньому та суперкласі. Результат: більша стабільність температури, менший асортимент запасних частин та скорочення часу ремонту.

Апарат високого тиску з підігрівом води HDS компактного класу
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.