Апарати високого тиску з підігрівом води COMPACT CLASS
Невеликі габарити - вражаюча ефективність.
Ефективне очищення автомобілів, двигунів і зовнішніх конструкцій з HDS компактного класу. Робочий тиск до 180 бар і продуктивність 900 л/год забезпечують високу потужність струменя і швидке видалення навіть стійких забруднень. Компактний, але продуктивний - оптимальне рішення для професійного застосування.
HDS compact class
Від автопарків і майстерень до будівельних об'єктів - апарати високого тиску з підігрівом води затребувані в найрізноманітніших сферах. У таких умовах оптимальним рішенням стає HDS компактного класу: потужні пристрої з тиском до 180 бар і витратою води 900 л/год, які забезпечують ефективне очищення за мінімальних витрат часу і ресурсів. Компактна конструкція дає змогу легко інтегрувати апарат у робочий процес, а за запитом моделі можуть оснащуватися автоматичною котушкою для шланга для зручного управління подачею води. Як і вся професійна техніка Kärcher, ці апарати вирізняються високою якістю збірки, надійністю та інтуїтивно зрозумілим керуванням, забезпечуючи стабільну продуктивність у найскладніших умовах експлуатації.
Ергономічність у всьому
Кожен, кому доводиться виконувати тривалі роботи за допомогою апаратів високого тиску з підігрівом води, оцінить переваги пістолета високого тиску EASY!Force Advanced. Він використовує віддачу струменя високого тиску, щоб знизити утримуючу силу практично до нуля, що дозволяє заощаджувати сили. Обертова 1050-міліметрова струменева трубка з нержавіючої сталі робить роботу більш комфортною. У моделях з чотириполюсним електродвигуном продуктивність апарату можна регулювати на самому пістолеті високого тиску за допомогою регулятора Servo Control.
На 50% швидше
Автоматичний барабан для шланга полегшує користування апаратом та скорочує час підготовки до роботи на 50%. Він надійно змотує та розмотує 15-метровий шланг навіть під кутом до 45°. Шланг Ultra Guard має тефлонове покриття, надзвичайно стійке до стирання.
Простота у використанні
Завдяки концепції EASY Operation керування апаратом максимально спрощено. Регулятор, за допомогою якого можна встановлювати витрату та тиск води, управляється безпосередньо через отвір у кришці. Якщо ці параметри встановлено на мінімум за температури понад 100 °C, апарат працюватиме в режимі подачі пари. На корпусі передбачено можливість зручного зберігання шланга високого тиску, струменевої трубки, шнура живлення та додаткових аксесуарів. Також передбачено бак для мийного засобу ємністю 10 літрів, з можливістю точного дозування та функцією промивання.
Довговічність завдяки високій якості
Високоякісні матеріали та перевірені технології роблять наші апарати високого тиску з підігрівом води компактного класу надійною інвестицією. Аксіально-поршневий насос з керамічними поршнями, низькообертовий 4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням та перевірена технологія пальника забезпечують тривалий термін служби. Пластиковий кожух захищає всі чутливі компоненти навіть у складних умовах експлуатації. Також в комплекті є бак для засобу, що запобігає утворенню накипу - це великий плюс для довговічності нагрівальних спіралей, особливо в регіонах з жорсткою водою.
Ефективність та екологічність одним поворотом перемикача
Режим eco!efficiency можна активувати залежно від типу та ступеня забруднення. Це забезпечує енергозберігаюче та екологічне прибирання при температурі 60°C.
Легке маневрування
Переміщати наші апарати високого тиску з підігрівом води дуже просто без прикладання особливих зусиль. Це забезпечується завдяки великим колесам, поворотному ролику, підніжці та ергономічним ручкам.
Безпека понад усе
Великий фільтр для води, запобіжні клапани, регулятор температури, датчик вихлопних газів, а також система м'якої амортизації (SDS) забезпечують безпечну експлуатацію апарата.
Найкраща електроніка
Завдяки застосуванню в усіх нових апаратах високого тиску єдиної модульної платформи, в компакт-класі встановлюється той самий блок керування, що й у середньому та суперкласі. Результат: більша стабільність температури, менший асортимент запасних частин та скорочення часу ремонту.