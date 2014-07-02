Аппараты высокого давления с подогревом воды COMPACT CLASS

Небольшие габариты – впечатляющая эффективность.

Эффективная очистка автомобилей, двигателей и наружных конструкций с HDS компактного класса. Рабочее давление до 180 бар и производительность 900 л/ч обеспечивают высокую мощность струи и быстрое удаление даже стойких загрязнений. Компактный, но производительный — оптимальное решение для профессионального применения.

0 продукт(а/ов)

HDS compact class

От автопарков и мастерских до строительных объектов — аппараты высокого давления с подогревом воды востребованы в самых разных сферах. В таких условиях оптимальным решением становится HDS компактного класса: мощные устройства с давлением до 180 бар и расходом воды 900 л/ч, которые обеспечивают эффективную очистку при минимальных затратах времени и ресурсов. Компактная конструкция позволяет легко интегрировать аппарат в рабочий процесс, а по запросу модели могут оснащаться автоматической катушкой для шланга для удобного управления подачей воды. Как и вся профессиональная техника Kärcher, эти аппараты отличаются высоким качеством сборки, надежностью и интуитивно понятным управлением, обеспечивая стабильную производительность в самых сложных условиях эксплуатации.

Эргономичность во всем

Любой, кому приходится выполнять длительные работы с помощью аппаратов высокого давления с подогревом воды, оценит преимущества пистолета высокого давления EASY!Force Advanced. Он использует отдачу струи высокого давления, чтобы снизить удерживающую силу практически до нуля, что позволяет экономить силы. Вращающаяся 1050-миллиметровая струйная трубка из нержавеющей стали делает работу более комфортной. В моделях с четырехполюсным электродвигателем производительность аппарата можно регулировать на самом пистолете высокого давления с помощью регулятора Servo Control.

Karcher: Пистолет высокого давления EASY!Force Advanced

На 50% быстрее

Автоматический барабан для шланга облегчает обращение с аппаратом и сокращает время подготовки к работе на 50%. Он надежно сматывает и разматывает 15-метровый шланг даже под углом до 45°. Шланг Ultra Guard имеет тефлоновое покрытие, чрезвычайно устойчивое к истиранию.

Karcher: Шланг высокого давления UltraGuard

Простота в обращении

Благодаря концепции EASY Operation управление аппаратом максимально упрощено. Регулятор, с помощью которого можно устанавливать расход и давление воды, управляется непосредственно через отверстие в крышке. Если эти параметры установлены на минимум при температуре выше 100 °C, аппарат будет работать в режиме подачи пара. На корпусе предусмотрена возможность удобного хранения шланга высокого давления, струйной трубки, шнура питания и дополнительных аксессуаров. Также предусмотрен бак для моющего средства ёмкостью 10 литров, с возможностью точного дозирования и функцией промывки.

Регулировка расхода и давления воды на аппарате HDS компактного класса

Долговечность благодаря высокому качеству

Высококачественные материалы и проверенные технологии делают наши аппараты высокого давления с подогревом воды компактного класса надёжной инвестицией. Аксиально-поршневой насос с керамическими поршнями, низкооборотистый 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением и проверенная технология горелки обеспечивают длительный срок службы. Пластиковый кожух защищает все чувствительные компоненты даже в сложных условиях эксплуатации. Также в комплекте есть бак для средства, предотвращающего образование накипи – это большой плюс для долговечности нагревательных спиралей, особенно в регионах с жесткой водой.

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS компактного класса

Эффективность и экологичность одним поворотом переключателя

Режим eco!efficiency можно активировать в зависимости от типа и степени загрязнения. Это обеспечивает энергосберегающую и экологичную уборку при температуре 60°C.

Экономичный режим eco!efficiency

Легкое маневрирование

Перемещать наши аппараты высокого давления с подогревом воды очень просто без приложения особых усилий. Это обеспечивается благодаря большим колесам, поворотному ролику, подножке и эргономичным ручкам

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS компактного класса

Безопасность на первом месте

Большой фильтр для воды, предохранительные клапаны, регулятор температуры, датчик выхлопных газов, а также система мягкой амортизации (SDS) обеспечивают безопасность эксплуатации аппарата.

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS компактного класса

Самая лучшая электроника

Благодаря применяемой во всех новых аппаратах высокого давления единой модульной платформе, в компакт-классе устанавливается тот же блок управления, что и в среднем и супер-классе. Результат: большая стабильность температуры, меньший ассортимент запасных частей и сокращение времени ремонта.

Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS компактного класса
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.