Аппараты высокого давления с подогревом воды COMPACT CLASS
Небольшие габариты – впечатляющая эффективность.
Эффективная очистка автомобилей, двигателей и наружных конструкций с HDS компактного класса. Рабочее давление до 180 бар и производительность 900 л/ч обеспечивают высокую мощность струи и быстрое удаление даже стойких загрязнений. Компактный, но производительный — оптимальное решение для профессионального применения.
HDS compact class
От автопарков и мастерских до строительных объектов — аппараты высокого давления с подогревом воды востребованы в самых разных сферах. В таких условиях оптимальным решением становится HDS компактного класса: мощные устройства с давлением до 180 бар и расходом воды 900 л/ч, которые обеспечивают эффективную очистку при минимальных затратах времени и ресурсов. Компактная конструкция позволяет легко интегрировать аппарат в рабочий процесс, а по запросу модели могут оснащаться автоматической катушкой для шланга для удобного управления подачей воды. Как и вся профессиональная техника Kärcher, эти аппараты отличаются высоким качеством сборки, надежностью и интуитивно понятным управлением, обеспечивая стабильную производительность в самых сложных условиях эксплуатации.
Эргономичность во всем
Любой, кому приходится выполнять длительные работы с помощью аппаратов высокого давления с подогревом воды, оценит преимущества пистолета высокого давления EASY!Force Advanced. Он использует отдачу струи высокого давления, чтобы снизить удерживающую силу практически до нуля, что позволяет экономить силы. Вращающаяся 1050-миллиметровая струйная трубка из нержавеющей стали делает работу более комфортной. В моделях с четырехполюсным электродвигателем производительность аппарата можно регулировать на самом пистолете высокого давления с помощью регулятора Servo Control.
На 50% быстрее
Автоматический барабан для шланга облегчает обращение с аппаратом и сокращает время подготовки к работе на 50%. Он надежно сматывает и разматывает 15-метровый шланг даже под углом до 45°. Шланг Ultra Guard имеет тефлоновое покрытие, чрезвычайно устойчивое к истиранию.
Простота в обращении
Благодаря концепции EASY Operation управление аппаратом максимально упрощено. Регулятор, с помощью которого можно устанавливать расход и давление воды, управляется непосредственно через отверстие в крышке. Если эти параметры установлены на минимум при температуре выше 100 °C, аппарат будет работать в режиме подачи пара. На корпусе предусмотрена возможность удобного хранения шланга высокого давления, струйной трубки, шнура питания и дополнительных аксессуаров. Также предусмотрен бак для моющего средства ёмкостью 10 литров, с возможностью точного дозирования и функцией промывки.
Долговечность благодаря высокому качеству
Высококачественные материалы и проверенные технологии делают наши аппараты высокого давления с подогревом воды компактного класса надёжной инвестицией. Аксиально-поршневой насос с керамическими поршнями, низкооборотистый 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением и проверенная технология горелки обеспечивают длительный срок службы. Пластиковый кожух защищает все чувствительные компоненты даже в сложных условиях эксплуатации. Также в комплекте есть бак для средства, предотвращающего образование накипи – это большой плюс для долговечности нагревательных спиралей, особенно в регионах с жесткой водой.
Эффективность и экологичность одним поворотом переключателя
Режим eco!efficiency можно активировать в зависимости от типа и степени загрязнения. Это обеспечивает энергосберегающую и экологичную уборку при температуре 60°C.
Легкое маневрирование
Перемещать наши аппараты высокого давления с подогревом воды очень просто без приложения особых усилий. Это обеспечивается благодаря большим колесам, поворотному ролику, подножке и эргономичным ручкам
Безопасность на первом месте
Большой фильтр для воды, предохранительные клапаны, регулятор температуры, датчик выхлопных газов, а также система мягкой амортизации (SDS) обеспечивают безопасность эксплуатации аппарата.
Самая лучшая электроника
Благодаря применяемой во всех новых аппаратах высокого давления единой модульной платформе, в компакт-классе устанавливается тот же блок управления, что и в среднем и супер-классе. Результат: большая стабильность температуры, меньший ассортимент запасных частей и сокращение времени ремонта.