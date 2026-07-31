Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St
Долгий срок службы и непрерывная работа в жестких условиях: стационарный аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе, надежно справляется со сложными задачами очистки.
HDS 8/18-4 St – стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе, предназначенный для длительной эксплуатации в тяжелых условиях. 4-полюсный малооборотный электродвигатель отличается высокой мощностью. Прочный насос с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров создает высокое давление и обеспечивает подачу большого количества горячей воды. Большой фильтр для воды защищает насос от частиц грязи. Встроенный промежуточный резервуар для воды оснащен защитой от накипи. Чистящее средство всасывается и точно дозируется с помощью клапана. Об израсходовании чистящего средства оповещает соответствующий индикатор. Электронный контроль обеспечивает высокую эксплуатационную надежность горелки, работающей на жидком топливе, и всей системы в целом. Интуитивно понятное управление с помощью поворотного переключателя (или опционального дистанционного управления) упрощает работу с аппаратом, и его техническое обслуживание также не требует особой квалификации. Множество доступных принадлежностей позволяет с успехом применять HDS 8/18-4 St для выполнения различных задач очистки. Аппарат может быть дополнен манометром и счетчиком часов, вторым дозатором чистящего средства и системой сброса давления.
Особенности и преимущества
Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой цилиндра.
- Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
- Особо прочный и чрезвычайно долговечный.
- Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
Высококачественное оборудование
- Встроенный бак для воды с защитой от образования накипи и индикатором опорожнения защищает нагревательный змеевик и всю систему от известковых отложений.
- Корпус и рама изготовлены из стали с порошковым покрытием для повышенной прочности.
- Стандартная комплектация предусматривает вход для моющего средства с дозировкой и индикатором пустого бака, а при необходимости можно дополнительно установить второй.
4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением.
- 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу
- Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
- Чрезвычайно низкий уровень вибраций двигателя
Надежные горелки Kärcher с максимальной эффективностью
- Мощная дизельная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и безопасным непрерывным горением.
- Вертикальная конструкция предотвращает образование конденсата и коррозии.
- Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии».
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
- Автоматическое отключение в случае утечки или отказа фазы.
- Автоматическое отключение в случае падения или чрезмерного повышения напряжения.
- Контроль пламени и температуры выхлопных газов, защита от недостатка воды / избыточного давления, защита от накипи с индикатором опорожнения, а также контроль исправного функционирования гарантируют долгую и безопасную эксплуатацию.
Прост в использовании
- Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
- Простая концепция с интуитивно понятными символами и продуманной панелью управления.
- Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
Система всасывания и дозирования моющего средства для еще лучших результатов очистки
- Для точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
- Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
- Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
- Индикация кодов ошибок, состояния работы, интервалов обслуживания насоса и контроль неисправностей горелки и всего аппарата облегчают сервисное обслуживание.
Большой, прозрачный фильтр тонкой очистки воды
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
- Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
- Длительный срок службы всех компонентов аппарата.
Универсальные возможности.
- Аппаратом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 800
|Рабочее давление (бар)
|180
|Макс. давление (бар)
|215
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 30
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,1
|Тепловая энергия (кВт)
|61
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Предохранитель (A)
|16
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|160
|Вес (с упаковкой) (кг)
|169,964
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1142 x 578 x 790
Комплектация
- Система контроля горения
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Мощное сопло
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
Оснащение
- Масломерный щуп
- Индикатор уровня масла
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
- Дозировка RM1
- Защита от сухого хода
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Бак с поплавковым клапаном
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Двигатель с водяным охлаждением
- Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
Области применения
- Для очистки оборудования и транспортных средств
- Идеальное решение для различных применений в секторе транспорта и логистики.
- Идеальное решение для применения в пищевой и химической промышленности.
- Для очистки на производственных территориях, складах и в цехах предприятий тяжелой промышленности
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- В производственных цехах и мастерских, где требуется горячая вода.
- Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
- Идеальная оснастка для решения задач чистки на промышленных предприятиях (например, для чистки производственного оборудования)
- Общественные учреждения
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 8/18-4 St
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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