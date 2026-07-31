HDS 8/18-4 St – стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе, предназначенный для длительной эксплуатации в тяжелых условиях. 4-полюсный малооборотный электродвигатель отличается высокой мощностью. Прочный насос с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров создает высокое давление и обеспечивает подачу большого количества горячей воды. Большой фильтр для воды защищает насос от частиц грязи. Встроенный промежуточный резервуар для воды оснащен защитой от накипи. Чистящее средство всасывается и точно дозируется с помощью клапана. Об израсходовании чистящего средства оповещает соответствующий индикатор. Электронный контроль обеспечивает высокую эксплуатационную надежность горелки, работающей на жидком топливе, и всей системы в целом. Интуитивно понятное управление с помощью поворотного переключателя (или опционального дистанционного управления) упрощает работу с аппаратом, и его техническое обслуживание также не требует особой квалификации. Множество доступных принадлежностей позволяет с успехом применять HDS 8/18-4 St для выполнения различных задач очистки. Аппарат может быть дополнен манометром и счетчиком часов, вторым дозатором чистящего средства и системой сброса давления.