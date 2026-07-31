Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St

Долгий срок службы и непрерывная работа в жестких условиях: стационарный аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе, надежно справляется со сложными задачами очистки.

HDS 8/18-4 St – стационарный аппарат высокого давления с подогревом воды горелкой, работающей на жидком топливе, предназначенный для длительной эксплуатации в тяжелых условиях. 4-полюсный малооборотный электродвигатель отличается высокой мощностью. Прочный насос с коленчатым валом и латунной головкой блока цилиндров создает высокое давление и обеспечивает подачу большого количества горячей воды. Большой фильтр для воды защищает насос от частиц грязи. Встроенный промежуточный резервуар для воды оснащен защитой от накипи. Чистящее средство всасывается и точно дозируется с помощью клапана. Об израсходовании чистящего средства оповещает соответствующий индикатор. Электронный контроль обеспечивает высокую эксплуатационную надежность горелки, работающей на жидком топливе, и всей системы в целом. Интуитивно понятное управление с помощью поворотного переключателя (или опционального дистанционного управления) упрощает работу с аппаратом, и его техническое обслуживание также не требует особой квалификации. Множество доступных принадлежностей позволяет с успехом применять HDS 8/18-4 St для выполнения различных задач очистки. Аппарат может быть дополнен манометром и счетчиком часов, вторым дозатором чистящего средства и системой сброса давления.

Особенности и преимущества
Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой цилиндра.
  • Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
  • Особо прочный и чрезвычайно долговечный.
  • Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
Высококачественное оборудование
  • Встроенный бак для воды с защитой от образования накипи и индикатором опорожнения защищает нагревательный змеевик и всю систему от известковых отложений.
  • Корпус и рама изготовлены из стали с порошковым покрытием для повышенной прочности.
  • Стандартная комплектация предусматривает вход для моющего средства с дозировкой и индикатором пустого бака, а при необходимости можно дополнительно установить второй.
4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением.
  • 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу
  • Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
  • Чрезвычайно низкий уровень вибраций двигателя
Надежные горелки Kärcher с максимальной эффективностью
  • Мощная дизельная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и безопасным непрерывным горением.
  • Вертикальная конструкция предотвращает образование конденсата и коррозии.
  • Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии».
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
  • Автоматическое отключение в случае утечки или отказа фазы.
  • Автоматическое отключение в случае падения или чрезмерного повышения напряжения.
  • Контроль пламени и температуры выхлопных газов, защита от недостатка воды / избыточного давления, защита от накипи с индикатором опорожнения, а также контроль исправного функционирования гарантируют долгую и безопасную эксплуатацию.
Прост в использовании
  • Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя.
  • Простая концепция с интуитивно понятными символами и продуманной панелью управления.
  • Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание.
Система всасывания и дозирования моющего средства для еще лучших результатов очистки
  • Для точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
  • Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
  • Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
  • Индикация кодов ошибок, состояния работы, интервалов обслуживания насоса и контроль неисправностей горелки и всего аппарата облегчают сервисное обслуживание.
Большой, прозрачный фильтр тонкой очистки воды
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
  • Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
  • Длительный срок службы всех компонентов аппарата.
Универсальные возможности.
  • Аппаратом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 800
Рабочее давление (бар) 180
Макс. давление (бар) 215
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Температура воды на входе (°C) макс. 30
Потребляемая мощность (кВт) 5,5
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,1
Тепловая энергия (кВт) 61
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность стационарный
Предохранитель (A) 16
Вес (с аксессуарами) (кг) 160
Вес (с упаковкой) (кг) 169,964
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1142 x 578 x 790

Комплектация

  • Система контроля горения
  • Подготовка к работе с регулятором Servo Control
  • Подготовка к работе с дистанционным управлением
  • Мощное сопло
  • Функция подачи моющего средства: Всасывание

Оснащение

  • Масломерный щуп
  • Индикатор уровня масла
  • Предварительно оборудован для подачи моющего средства
  • Дозировка RM1
  • Защита от сухого хода
  • Большой фильтр тонкой очистки воды
  • Бак с поплавковым клапаном
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 St
Области применения
  • Для очистки оборудования и транспортных средств
  • Идеальное решение для различных применений в секторе транспорта и логистики.
  • Идеальное решение для применения в пищевой и химической промышленности.
  • Для очистки на производственных территориях, складах и в цехах предприятий тяжелой промышленности
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
  • В производственных цехах и мастерских, где требуется горячая вода.
  • Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
  • Идеальная оснастка для решения задач чистки на промышленных предприятиях (например, для чистки производственного оборудования)
  • Общественные учреждения
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 8/18-4 St

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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