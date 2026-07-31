Апарат високого тиску HDS 8/18-4 St

Міцна конструкція для інтенсивної безперервної експлуатації: стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 8/18-4 St з дизельним пальником надійно виконує складні завдання з очищення.

Потужний стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води та дизельним пальником, створений для безперервної роботи в складних умовах. Чотириполюсний низькообертовий двигун забезпечує високу потужність, а міцний колінчастий насос з латунною головкою циліндра подає великі обсяги гарячої води. Вбудований резервуар з захистом від накипу та великий водяний фільтр гарантують надійну роботу, а точне дозування миючого засобу з індикатором рівня робить очищення простим та ефективним. Просте управління через поворотний перемикач або опційне дистанційне керування, зручне обслуговування та широкий спектр аксесуарів дозволяють підлаштувати апарат під будь-які завдання. Можливе додаткове оснащення: манометр, лічильник годин, друга система подачі миючого засобу, автоматичне скидання тиску.

Особливості та переваги
Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом та латунною головкою циліндра
  • Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск.
  • Особливо міцний і надзвичайно довговічний.
  • Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування.
Високоякісне обладнання
  • Вбудований бак для води із захистом від утворення накипу та індикатором порожнього стану захищає нагрівальний змійовик та всю систему від вапняних відкладень.
  • Корпус і рама виготовлені зі сталі з порошковим покриттям для підвищеної міцності.
  • Стандартна комплектація передбачає вхід для миючого засобу з дозуванням та індикатором порожнього бака, а за потреби можна додатково встановити другий.
4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням
  • 4-полюсний електродвигун забезпечує тривалу безперервну роботу
  • Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
  • Наднизький рівень вібрацій двигуна
Надійні пальники Kärcher з максимальною ефективністю
  • Потужний дизельний пальник з вертикальним нагрівальним змійовиком та безпечним безперервним горінням.
  • Вертикальна конструкція запобігає утворенню конденсату та корозії.
  • Високоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині».
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
  • Автоматичне вимкнення у разі витоку або відмови фази.
  • Автоматичне відключення в разі падіння або надмірного підвищення напруги.
  • Контроль температури горіння та вихлопних викидів, захист від нестачі води/надлишкового тиску, захист від накипу з індикатором порожнього бака та контроль несправностей забезпечують безпечну та тривалу роботу.
Простий у використанні
  • Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача.
  • Проста конструкція з інтуїтивно зрозумілими символами та продуманою панеллю управління.
  • Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування.
Система всмоктування та дозування миючого засобу для ще кращих результатів очищення
  • Для точного дозування миючих засобів з плавною зміною витрати.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
  • Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту.
  • Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
  • Відображення кодів помилок, стану роботи, інтервалів обслуговування насоса та контроль несправностей пальника і всього апарату полегшують сервісне обслуговування.
Великий, прозорий фільтр тонкого очищення води
  • Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
  • Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
  • Довгий термін служби всіх компонентів апарату.
Універсальні можливості.
  • Апаратом можна керувати за допомогою пульта дистанційного управління.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500 - 800
Робочий тиск (бар) 180
Макс. тиск (бар) 215
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 80
Температура води на вході (°C) макс. 30
Споживана потужність (кВт) 5,5
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 5,1
Теплова енергія (кВт) 61
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 1″
Кількість одночасних користувачів 1
Мобільність стаціонарний
Запобіжник (A) 16
Вага (з аксесуарами) (кг) 160
Вага (з упаковкою) (кг) 169,964
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1142 x 578 x 790

Комплектація

  • Система контролю горіння
  • Підготовка до роботи з регулятором Service Control
  • Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
  • Потужне сопло
  • Функція подачі миючого засобу: Всмоктування

Оснащення

  • Масломірний щуп
  • Індикатор рівня оливи
  • Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
  • Дозування RM1
  • Захист від сухого ходу.
  • Великий фільтр тонкого очищення води
  • Бак з поплавковим клапаном
  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Рама та корпус.: Сталь, з порошковим покриттям
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 St
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 St
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 St
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 St
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 St
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 St
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 St
Апарат високого тиску HDS 8/18-4 St
Області застосування
  • Для очищення обладнання та транспортних засобів
  • Ідеальне рішення для різноманітних застосувань у секторі транспорту та логістики.
  • Ідеальне рішення для застосування в харчовій та хімічній промисловості.
  • Призначено для застосування у виробництві, логістиці, на складах та у промислових приміщеннях.
  • Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
  • У виробничих цехах і майстернях, де потрібна гаряча вода.
  • Ідеальне рішення для автосалонів, компаній з прокату автомобілів та станцій технічного обслуговування.
  • Ідеальне рішення для очищення виробничих приміщень.
  • Громадські установи
  • Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 8/18-4 St

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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