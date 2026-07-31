Потужний стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води та дизельним пальником, створений для безперервної роботи в складних умовах. Чотириполюсний низькообертовий двигун забезпечує високу потужність, а міцний колінчастий насос з латунною головкою циліндра подає великі обсяги гарячої води. Вбудований резервуар з захистом від накипу та великий водяний фільтр гарантують надійну роботу, а точне дозування миючого засобу з індикатором рівня робить очищення простим та ефективним. Просте управління через поворотний перемикач або опційне дистанційне керування, зручне обслуговування та широкий спектр аксесуарів дозволяють підлаштувати апарат під будь-які завдання. Можливе додаткове оснащення: манометр, лічильник годин, друга система подачі миючого засобу, автоматичне скидання тиску.