Апарат високого тиску HDS 8/18-4 St
Міцна конструкція для інтенсивної безперервної експлуатації: стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 8/18-4 St з дизельним пальником надійно виконує складні завдання з очищення.
Потужний стаціонарний апарат високого тиску з підігрівом води та дизельним пальником, створений для безперервної роботи в складних умовах. Чотириполюсний низькообертовий двигун забезпечує високу потужність, а міцний колінчастий насос з латунною головкою циліндра подає великі обсяги гарячої води. Вбудований резервуар з захистом від накипу та великий водяний фільтр гарантують надійну роботу, а точне дозування миючого засобу з індикатором рівня робить очищення простим та ефективним. Просте управління через поворотний перемикач або опційне дистанційне керування, зручне обслуговування та широкий спектр аксесуарів дозволяють підлаштувати апарат під будь-які завдання. Можливе додаткове оснащення: манометр, лічильник годин, друга система подачі миючого засобу, автоматичне скидання тиску.
Особливості та переваги
Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом та латунною головкою циліндра
- Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск.
- Особливо міцний і надзвичайно довговічний.
- Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування.
Високоякісне обладнання
- Вбудований бак для води із захистом від утворення накипу та індикатором порожнього стану захищає нагрівальний змійовик та всю систему від вапняних відкладень.
- Корпус і рама виготовлені зі сталі з порошковим покриттям для підвищеної міцності.
- Стандартна комплектація передбачає вхід для миючого засобу з дозуванням та індикатором порожнього бака, а за потреби можна додатково встановити другий.
4-полюсний електродвигун з водяним охолодженням
- 4-полюсний електродвигун забезпечує тривалу безперервну роботу
- Електродвигун з водяним охолодженням для високої продуктивності та тривалого терміну експлуатації.
- Наднизький рівень вібрацій двигуна
Надійні пальники Kärcher з максимальною ефективністю
- Потужний дизельний пальник з вертикальним нагрівальним змійовиком та безпечним безперервним горінням.
- Вертикальна конструкція запобігає утворенню конденсату та корозії.
- Високоефективна, перевірена технологія пальника «Зроблено в Німеччині».
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
- Автоматичне вимкнення у разі витоку або відмови фази.
- Автоматичне відключення в разі падіння або надмірного підвищення напруги.
- Контроль температури горіння та вихлопних викидів, захист від нестачі води/надлишкового тиску, захист від накипу з індикатором порожнього бака та контроль несправностей забезпечують безпечну та тривалу роботу.
Простий у використанні
- Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача.
- Проста конструкція з інтуїтивно зрозумілими символами та продуманою панеллю управління.
- Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування.
Система всмоктування та дозування миючого засобу для ще кращих результатів очищення
- Для точного дозування миючих засобів з плавною зміною витрати.
Зручне технічне обслуговування та швидкий сервіс
- Легкий доступ до всіх компонентів для обслуговування та ремонту.
- Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
- Відображення кодів помилок, стану роботи, інтервалів обслуговування насоса та контроль несправностей пальника і всього апарату полегшують сервісне обслуговування.
Великий, прозорий фільтр тонкого очищення води
- Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
- Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
- Довгий термін служби всіх компонентів апарату.
Універсальні можливості.
- Апаратом можна керувати за допомогою пульта дистанційного управління.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 800
|Робочий тиск (бар)
|180
|Макс. тиск (бар)
|215
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Температура води на вході (°C)
|макс. 30
|Споживана потужність (кВт)
|5,5
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5,1
|Теплова енергія (кВт)
|61
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|1″
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|стаціонарний
|Запобіжник (A)
|16
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|160
|Вага (з упаковкою) (кг)
|169,964
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1142 x 578 x 790
Комплектація
- Система контролю горіння
- Підготовка до роботи з регулятором Service Control
- Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
- Потужне сопло
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Оснащення
- Масломірний щуп
- Індикатор рівня оливи
- Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
- Дозування RM1
- Захист від сухого ходу.
- Великий фільтр тонкого очищення води
- Бак з поплавковим клапаном
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- Двигун з водяним охолодженням
- Рама та корпус.: Сталь, з порошковим покриттям
Області застосування
- Для очищення обладнання та транспортних засобів
- Ідеальне рішення для різноманітних застосувань у секторі транспорту та логістики.
- Ідеальне рішення для застосування в харчовій та хімічній промисловості.
- Призначено для застосування у виробництві, логістиці, на складах та у промислових приміщеннях.
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
- У виробничих цехах і майстернях, де потрібна гаряча вода.
- Ідеальне рішення для автосалонів, компаній з прокату автомобілів та станцій технічного обслуговування.
- Ідеальне рішення для очищення виробничих приміщень.
- Громадські установи
- Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 8/18-4 St
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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