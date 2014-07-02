Стаціонарні апарати високого тиску
Стаціонарні апарати високого тиску – одна основа, безліч сфер застосування. Стаціонарні апарати високого тиску Kärcher призначені для ефективного очищення та дезінфекції в умовах обмеженого простору.
Гаряча вода
Стаціонарні апарати високого тиску з масляним або газовим підігрівом води забезпечують високу продуктивність очищення і максимальну ефективність.
Холодна вода
Стаціонарні апарати високого тиску без підігріву води – з температурою води на вході до 85 °C і опціональною можливістю працювати з декількома струменевими трубками – максимально універсальні і підходять для широкої сфери застосування.
Водонагрівачі
Коли з крану не надходить гаряча вода і немає можливості встановити масляні чи газові нагрівачі, застосовують електричні водонагрівачі.