Стаціонарні апарати високого тиску

Стаціонарні апарати високого тиску – одна основа, безліч сфер застосування. Стаціонарні апарати високого тиску Kärcher призначені для ефективного очищення та дезінфекції в умовах обмеженого простору.

Kärcher Гаряча вода

Гаряча вода

Стаціонарні апарати високого тиску з масляним або газовим підігрівом води забезпечують високу продуктивність очищення і максимальну ефективність.

Kärcher Холодна вода

Холодна вода

Стаціонарні апарати високого тиску без підігріву води – з температурою води на вході до 85 °C і опціональною можливістю працювати з декількома струменевими трубками – максимально універсальні і підходять для широкої сфери застосування.

Kärcher Водонагрівачі

Водонагрівачі

Коли з крану не надходить гаряча вода і немає можливості встановити масляні чи газові нагрівачі, застосовують електричні водонагрівачі.

