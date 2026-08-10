Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX

HDS 8/18-4 CX – высокопроизводительный трехфазный аппарат высокого давления с подогревом воды компактного класса, оснащенный барабаном с 15-метровым шлангом.

HDS 8/18-4 CX – самый мощный из наших аппаратов высокого давления с подогревом воды, относящихся к компактному классу. Оснащенный 4-полюсным трехфазным электродвигателем водяного охлаждения, он удовлетворяет всем современным требованиям эргономичности, эффективности и ресурсосбережения. Аппарат оснащен барабаном со шлангом высокого давления длиной 15 м. Удобство в управлении благодаря единственному поворотному переключателю сочетается с высокой мобильностью, обеспечиваемой большими задними колесами и передним поворотным колесиком. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Высокая надежность обеспечивается прочным шасси, в которое интегрированы баки для топлива и чистящего средства. В корпусе аппарата HDS 8/18-4 CX предусмотрены практичные отсеки для укладки принадлежностей и инструментов.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX: Эффективность
Эффективность
Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата. Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%. Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX: Удобство для пользователя
Удобство для пользователя
Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя. Легкое и удобное наполнение бака. Удобство замены емкости с защитным средством.
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX: Удобство хранения
Удобство хранения
Запираемый отсек для хранения сопел, инструментов и т. п. Интегрированный барабан с 15-метровым шлангом высокого давления (у вариантов CX) обеспечивает большой радиус действия и простоту сматывания шланга. Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
  • Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждения.
  • Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
Высокая мобильность
  • Шасси с большими задними колесами и передним поворотным колесиком.
  • Большие ручки, интегрированные в шасси.
  • Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 300 - 800
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Потребляемая мощность (кВт) 6
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 4
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 15
Вес (с аксессуарами) (кг) 122,8
Вес (с упаковкой) (кг) 131,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1250 x 650 x 920

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 15 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Аппарат высокого давления HDS 8/18-4CX
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 8/18-4CX

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