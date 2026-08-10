HDS 8/18-4 CX - найпотужніший з наших апаратів високого тиску з підігрівом води, що належать до компактного класу. Оснащений 4-полюсним трифазним електродвигуном водяного охолодження, він задовольняє всім сучасним вимогам ергономічності, ефективності та ресурсозбереження. Апарат оснащений барабаном зі шлангом високого тиску довжиною 15 м. Зручність в управлінні завдяки єдиному поворотному перемикачу поєднується з високою мобільністю, що забезпечується великими задніми колесами і переднім поворотним коліщатком. Пістолет EASY!Force зводить зусилля утримання важеля до нуля завдяки використанню сили віддачі струменя високого тиску, а швидкодіючі роз'єми EASY!Lock дають змогу приєднувати й від'єднувати приладдя в 5 разів швидше, ніж у разі використання звичайних різьбових роз'ємів, яким вони не поступаються за надійністю та довговічністю. Висока надійність забезпечується міцним шасі, в яке інтегровані баки для пального та засобу для чищення. У корпусі апарата HDS 8/18-4 CX передбачені практичні відсіки для укладання приладдя та інструментів.