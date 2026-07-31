Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H
Стационарный аппарат высокого давления с прочной рамой и крышкой из нержавеющей стали. Мощный (800 л/ч и 180 бар), высококачественное оборудование и высокая безопасность эксплуатации.
Надежный, мощный и простой в обращении – этот стационарный аппарат высокого давления для холодной воды с температурой на входе до 85 °C и усовершенствованным насосом высокого давления идеально подходит для непрерывного использования в пищевой промышленности. Он впечатляет производительностью 800 л/ч и давлением 180 бар. Аппарат высокого давления оснащен резервуаром для воды с защитой от накипи и защитой от сухого хода, включая индикатор пустого резервуара для защиты от накипи. Также имеется вход для моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого резервуара. Он впечатляет своей долговечностью благодаря прочному коленчатому насосу с латунной головкой цилиндра и износостойкой раме и корпусу из нержавеющей стали. 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель обеспечивает длительный срок службы, а электронный контроль гарантирует безопасную работу. Управление осуществляется без проблем благодаря большому поворотному переключателю, а установка и техническое обслуживание также просты и удобны для пользователя. Машина поставляется без дополнительных принадлежностей, которые можно выбрать в любой момент использования: манометр, таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранительный клапан и различные пульты дистанционного управления.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеРезервуар для хранения с клапаном, защитой от накипи и защитой от сухого хода. Очень прочная рама и крышка из нержавеющей стали. Аппаратом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
Прочный и долговечныйПрочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление. 4-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением
Прост в использованииОдин поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя. Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала. Светодиодные индикаторы готовности к работе, недостатка воды и необходимости обслуживания.
Прочная конструкция также позволяет использовать изделие в условиях высоких нагрузок.
- Подходит для ежедневной работы.
- Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью.
- Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
Входное отверстие для моющего средства с клапаном и индикатором пустого объема
- Для точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода.
- Устройство дозирования моющего средства на стороне всасывания.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
- Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
- Отключается в случае нехватки воды, светодиоды: режим ожидания, сервисное обслуживание, ошибка.
- Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Большой встроенный фильтр для воды
- Большой фильтр тонкой очистки воды для защиты насоса
- Простой в использовании, простой в очистке
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
Простота монтажа и технического обслуживания
- Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
- Быстрая и простая установка позволяет сэкономить на затратах на сборку.
- Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
- В качестве опции доступны манометр и счетчик прошедшего времени.
- Автоматический сброс давления доступен в качестве опции.
- Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
Быстрая подготовка к работе
- Постоянная готовность машины к применению для гибкой эксплуатации с высокой производительностью.
- Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
- Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|50 - 180 / 5 - 18
|Макс. давление (бар/МПа)
|240 / 24
|Температура воды на входе (°C)
|85
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Предохранитель (A)
|16
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество пользователей
|1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|75
|Вес (с упаковкой) (кг)
|84,768
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектация
- Регулятор Servo Control
- Мощное сопло
- Рама и корпус.: з нержавеющей стали
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Насос подкачки
- Защита от обызвествления
- Защита от сухого хода
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Бак с поплавковым клапаном
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Дозировка RM1
- Индикатор уровня масла
- Масломерный щуп
- Двигатель с воздушным охлаждением
Области применения
- Идеально подходит для очистки в пищевой промышленности.
- Идеально подходит для применения в пищевой, косметической и химической промышленности.
- Очистка транспортных средств.
- Для очистки оборудования и транспортных средств
- Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
- Идеальная оснастка для решения задач чистки на промышленных предприятиях (например, для чистки производственного оборудования)
- Сельское хозяйство.
- Промышленность.
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Для очистки холодной или горячей водой под высоким давлением.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 8/18-4 St H
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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