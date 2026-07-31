Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H

Стационарный аппарат высокого давления с прочной рамой и крышкой из нержавеющей стали. Мощный (800 л/ч и 180 бар), высококачественное оборудование и высокая безопасность эксплуатации.

Надежный, мощный и простой в обращении – этот стационарный аппарат высокого давления для холодной воды с температурой на входе до 85 °C и усовершенствованным насосом высокого давления идеально подходит для непрерывного использования в пищевой промышленности. Он впечатляет производительностью 800 л/ч и давлением 180 бар. Аппарат высокого давления оснащен резервуаром для воды с защитой от накипи и защитой от сухого хода, включая индикатор пустого резервуара для защиты от накипи. Также имеется вход для моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого резервуара. Он впечатляет своей долговечностью благодаря прочному коленчатому насосу с латунной головкой цилиндра и износостойкой раме и корпусу из нержавеющей стали. 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель обеспечивает длительный срок службы, а электронный контроль гарантирует безопасную работу. Управление осуществляется без проблем благодаря большому поворотному переключателю, а установка и техническое обслуживание также просты и удобны для пользователя. Машина поставляется без дополнительных принадлежностей, которые можно выбрать в любой момент использования: манометр, таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранительный клапан и различные пульты дистанционного управления.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H: Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Резервуар для хранения с клапаном, защитой от накипи и защитой от сухого хода. Очень прочная рама и крышка из нержавеющей стали. Аппаратом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление. 4-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H: Прост в использовании
Прост в использовании
Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя. Удобство управления, благодаря понятным пиктограммам. Не требует дополнительного обучения персонала. Светодиодные индикаторы готовности к работе, недостатка воды и необходимости обслуживания.
Прочная конструкция также позволяет использовать изделие в условиях высоких нагрузок.
  • Подходит для ежедневной работы.
  • Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью.
  • Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
Входное отверстие для моющего средства с клапаном и индикатором пустого объема
  • Для точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода.
  • Устройство дозирования моющего средства на стороне всасывания.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
  • Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
  • Отключается в случае нехватки воды, светодиоды: режим ожидания, сервисное обслуживание, ошибка.
  • Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Большой встроенный фильтр для воды
  • Большой фильтр тонкой очистки воды для защиты насоса
  • Простой в использовании, простой в очистке
  • Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
Простота монтажа и технического обслуживания
  • Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
  • Быстрая и простая установка позволяет сэкономить на затратах на сборку.
  • Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
  • В качестве опции доступны манометр и счетчик прошедшего времени.
  • Автоматический сброс давления доступен в качестве опции.
  • Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
Быстрая подготовка к работе
  • Постоянная готовность машины к применению для гибкой эксплуатации с высокой производительностью.
  • Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
  • Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 800
Рабочее давление (бар/МПа) 50 - 180 / 5 - 18
Макс. давление (бар/МПа) 240 / 24
Температура воды на входе (°C) 85
Потребляемая мощность (кВт) 5,5
Предохранитель (A) 16
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Количество пользователей 1
Высокая мобильность стационарный
Вес (с аксессуарами) (кг) 75
Вес (с упаковкой) (кг) 84,768
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Комплектация

  • Регулятор Servo Control
  • Мощное сопло
  • Рама и корпус.: з нержавеющей стали
  • Подготовка к работе с регулятором Servo Control
  • Предварительно оборудован для подачи моющего средства

Оснащение

  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • Насос подкачки
  • Защита от обызвествления
  • Защита от сухого хода
  • Большой фильтр тонкой очистки воды
  • Бак с поплавковым клапаном
  • Подготовка к работе с дистанционным управлением
  • Дозировка RM1
  • Индикатор уровня масла
  • Масломерный щуп
  • Двигатель с воздушным охлаждением
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St H
Области применения
  • Идеально подходит для очистки в пищевой промышленности.
  • Идеально подходит для применения в пищевой, косметической и химической промышленности.
  • Очистка транспортных средств.
  • Для очистки оборудования и транспортных средств
  • Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
  • Идеальная оснастка для решения задач чистки на промышленных предприятиях (например, для чистки производственного оборудования)
  • Сельское хозяйство.
  • Промышленность.
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
  • Для очистки холодной или горячей водой под высоким давлением.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 8/18-4 St H

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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