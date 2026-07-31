Надежный, мощный и простой в обращении – этот стационарный аппарат высокого давления для холодной воды с температурой на входе до 85 °C и усовершенствованным насосом высокого давления идеально подходит для непрерывного использования в пищевой промышленности. Он впечатляет производительностью 800 л/ч и давлением 180 бар. Аппарат высокого давления оснащен резервуаром для воды с защитой от накипи и защитой от сухого хода, включая индикатор пустого резервуара для защиты от накипи. Также имеется вход для моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого резервуара. Он впечатляет своей долговечностью благодаря прочному коленчатому насосу с латунной головкой цилиндра и износостойкой раме и корпусу из нержавеющей стали. 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель обеспечивает длительный срок службы, а электронный контроль гарантирует безопасную работу. Управление осуществляется без проблем благодаря большому поворотному переключателю, а установка и техническое обслуживание также просты и удобны для пользователя. Машина поставляется без дополнительных принадлежностей, которые можно выбрать в любой момент использования: манометр, таймер, вход для второго моющего средства, автоматический предохранительный клапан и различные пульты дистанционного управления.