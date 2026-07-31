Апарат високого тиску HD 8/18-4St H
Особливості та переваги
Високоякісне обладнанняАпаратом можна керувати за допомогою пульта дистанційного управління.
Міцний і довговічнийМіцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби. Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск. 4-полюсний електродвигун з повітряним охолодженням
Простий у використанніОдин поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача. Особливо зручний у використанні, завдяки зрозумілим символам. Не потребує додаткового навчання. Світлодіодні індикатори готовності до роботи, нестачі води та необхідності обслуговування.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
- Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги.
- Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
Великий вбудований фільтр для води
- Великий фільтр тонкого очищення води для захисту насоса
- Простий у використанні, простий в очищенні
- Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
Простота монтажу та технічного обслуговування
- Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
- Комплексна сервісна мережа з висококваліфікованими сервісними техніками.
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
Швидка підготовка до роботи
- Постійна готовність машини до використання для гнучкої експлуатації з високою продуктивністю.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 800
|Робочий тиск (бар/МПа)
|50 - 180 / 5 - 18
|Макс. тиск (бар/МПа)
|240 / 24
|Температура води на вході (°C)
|85
|Споживана потужність (кВт)
|5,5
|Запобіжник (A)
|16
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|1″
|Кількість операторів
|1
|Мобільність
|стаціонарний
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|75
|Вага (з упаковкою) (кг)
|84,768
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектація
- Регулятор Servo Control
- Потужне сопло
- Рама та корпус.: з нержавіючої сталі
- Підготовка до роботи з регулятором Service Control
- Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
Оснащення
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- Насос підкачки
- Захист від звапніння
- Захист від сухого ходу.
- Великий фільтр тонкого очищення води
- Бак з поплавковим клапаном
- Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
- Дозування RM1
- Індикатор рівня оливи
- Масломірний щуп
Області застосування
- Оптимальний для очищення та санітарної обробки в харчовій промисловості.
- Очищення транспортних засобів.
- Для очищення обладнання та транспортних засобів
- Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
- Ідеальне рішення для очищення виробничих приміщень.
- Сільське господарство.
- Промисловість.
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
- Для очищення холодною або гарячою водою під високим тиском
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 8/18-4St H
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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