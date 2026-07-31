Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St

Простой в обращении, надежный и мощный: стационарный аппарат высокого давления с холодной водой производительностью 800 л/ч и давлением 180 бар для непрерывной работы в сложных условиях.

Наша мойка высокого давления с холодной водой, предназначенная для работы в сложных условиях в стационарном режиме, может работать с температурой воды на входе до 60 °C. Благодаря давлению 180 бар и производительности 800 л/ч, она идеально подходит для очистки машин или производственных помещений. В её основе лежит прочный коленчатый насос с латунной головкой цилиндра и 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель. Корпус и рама, изготовленные из стали с порошковым покрытием, также способствуют её долговечности. Машина имеет вход для моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого бака, а также резервуар для воды с защитой от сухого хода, уровень которого также отображается индикатором. Безопасная работа обеспечивается электронным мониторингом, который выдаёт уведомления об ошибках и интервалах технического обслуживания. Большой поворотный переключатель делает управление удобным и простым, а установка и техническое обслуживание также разработаны с учётом удобства пользователя. Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей, таких как таймеры, пульты дистанционного управления или автоматический предохранитель, не входят в комплект поставки и могут быть выбраны в каждой точке использования.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St: Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Резервуар для воды с поплавковым клапаном и защитой от сухого хода. Прочная рама и крышка из стали с порошковым покрытием. Подготовлен для подключения пультов дистанционного управления.
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Один поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя. Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание. Наглядная панель управления с простой символикой повышает производительность труда
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
  • Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
  • Разработана для ежедневной эксплуатации
  • Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью.
Система всасывания и дозирования моющего средства для еще лучших результатов очистки
  • Входное отверстие для моющего средства с клапаном и индикатором пустого бака.
  • Устройство дозирования моющего средства на стороне всасывания.
  • Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
Мелкоячеистый водный фильтр
  • Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
  • Простой в использовании, простой в очистке
  • Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
  • Защищает насос от сухого хода.
  • Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
  • Защита от скачков напряжения.
Индикатор: коды ошибок, рабочее состояние, интервалы технического обслуживания.
  • Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
  • Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
Быстрая подготовка к работе
  • Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
  • Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
  • Постоянная готовность машины к применению для гибкой эксплуатации с высокой производительностью.
Широкие возможности дооснащения
  • В качестве дополнительных опций доступны счетчик часов и манометр, а также автоматический клапан сброса давления для защиты аксессуаров и трубопроводов.
  • Опционально предлагается функция всасывания второго чистящего средства с индикатором опорожнения и дозирующим клапаном.
  • Аппаратом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 800
Рабочее давление (бар/МПа) 180 / 18
Макс. давление (бар/МПа) 240 / 24
Температура воды на входе (°C) 60
Потребляемая мощность (кВт) 5,5
Предохранитель (A) 16
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 1″
Количество пользователей 1
Высокая мобильность стационарный
Вес (с аксессуарами) (кг) 68
Вес (с упаковкой) (кг) 77,768
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Комплектация

  • Регулятор Servo Control
  • Мощное сопло
  • Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
  • Подготовка к работе с регулятором Servo Control
  • Предварительно оборудован для подачи моющего средства

Оснащение

  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • Защита от сухого хода
  • Большой фильтр тонкой очистки воды
  • Бак с поплавковым клапаном
  • Подготовка к работе с дистанционным управлением
  • Дозировка RM1
  • Индикатор уровня масла
  • Масломерный щуп
  • Двигатель с водяным охлаждением
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St
Области применения
  • Для очистки оборудования и транспортных средств
  • Сельское хозяйство.
  • Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
  • Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
  • Промышленность.
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
  • Для очистки в пищевой и химической промышленности.
  • Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
  • Общественные учреждения
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 8/18-4 St

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.