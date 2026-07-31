Аппарат высокого давления HD 8/18-4 St
Простой в обращении, надежный и мощный: стационарный аппарат высокого давления с холодной водой производительностью 800 л/ч и давлением 180 бар для непрерывной работы в сложных условиях.
Наша мойка высокого давления с холодной водой, предназначенная для работы в сложных условиях в стационарном режиме, может работать с температурой воды на входе до 60 °C. Благодаря давлению 180 бар и производительности 800 л/ч, она идеально подходит для очистки машин или производственных помещений. В её основе лежит прочный коленчатый насос с латунной головкой цилиндра и 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель. Корпус и рама, изготовленные из стали с порошковым покрытием, также способствуют её долговечности. Машина имеет вход для моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого бака, а также резервуар для воды с защитой от сухого хода, уровень которого также отображается индикатором. Безопасная работа обеспечивается электронным мониторингом, который выдаёт уведомления об ошибках и интервалах технического обслуживания. Большой поворотный переключатель делает управление удобным и простым, а установка и техническое обслуживание также разработаны с учётом удобства пользователя. Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей, таких как таймеры, пульты дистанционного управления или автоматический предохранитель, не входят в комплект поставки и могут быть выбраны в каждой точке использования.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечный4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой цилиндра и высококачественными материалами обеспечивает длительный срок службы. Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
Высококачественное оборудованиеРезервуар для воды с поплавковым клапаном и защитой от сухого хода. Прочная рама и крышка из стали с порошковым покрытием. Подготовлен для подключения пультов дистанционного управления.
Универсальные возможностиОдин поворотный переключатель делает управление аппаратом быстрым и удобным для каждого пользователя. Индикатор ошибок на дисплее мгновенно сообщает пользователю о неисправностях и помогает экономить время на обслуживание. Наглядная панель управления с простой символикой повышает производительность труда
Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- Низкие затраты, длительный срок службы и простота обслуживания - идеальные предпосылки для промышленного применения.
- Разработана для ежедневной эксплуатации
- Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью.
Система всасывания и дозирования моющего средства для еще лучших результатов очистки
- Входное отверстие для моющего средства с клапаном и индикатором пустого бака.
- Устройство дозирования моющего средства на стороне всасывания.
- Дополнительно: второе входное отверстие с клапаном и индикатором пустого бака.
Мелкоячеистый водный фильтр
- Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса.
- Простой в использовании, простой в очистке
- Обеспечивает длительный срок службы всех компонентов высокого давления.
Электронная система контроля для повышенной безопасности эксплуатации.
- Защищает насос от сухого хода.
- Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
- Защита от скачков напряжения.
Индикатор: коды ошибок, рабочее состояние, интервалы технического обслуживания.
- Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания
- Комплексная сервисная сеть с высококвалифицированными сервисными техниками.
Быстрая подготовка к работе
- Готов к работе одним нажатием кнопки, без времени на настройку или транспортировку мобильных машин.
- Насос запускается, как только активируется спусковой крючок пистолета, что позволяет удобно работать из любой точки подачи.
- Постоянная готовность машины к применению для гибкой эксплуатации с высокой производительностью.
Широкие возможности дооснащения
- В качестве дополнительных опций доступны счетчик часов и манометр, а также автоматический клапан сброса давления для защиты аксессуаров и трубопроводов.
- Опционально предлагается функция всасывания второго чистящего средства с индикатором опорожнения и дозирующим клапаном.
- Аппаратом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|180 / 18
|Макс. давление (бар/МПа)
|240 / 24
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Предохранитель (A)
|16
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|1″
|Количество пользователей
|1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|68
|Вес (с упаковкой) (кг)
|77,768
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектация
- Регулятор Servo Control
- Мощное сопло
- Рама и корпус.: Сталь, с порошковым покрытием
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Предварительно оборудован для подачи моющего средства
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- Защита от сухого хода
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Бак с поплавковым клапаном
- Подготовка к работе с дистанционным управлением
- Дозировка RM1
- Индикатор уровня масла
- Масломерный щуп
- Двигатель с водяным охлаждением
Области применения
- Для очистки оборудования и транспортных средств
- Сельское хозяйство.
- Универсальное применение в промышленных условиях, например, для очистки производственных помещений.
- Идеальное решение для автомастерских, пунктов аренды автомобилей, автомоек, подрядчиков строительных услуг, специалистов торговли, небольших строительных компаний, небольших гаражей и ферм и т.д.
- Промышленность.
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Для очистки в пищевой и химической промышленности.
- Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
- Общественные учреждения
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 8/18-4 St
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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