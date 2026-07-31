Наша мойка высокого давления с холодной водой, предназначенная для работы в сложных условиях в стационарном режиме, может работать с температурой воды на входе до 60 °C. Благодаря давлению 180 бар и производительности 800 л/ч, она идеально подходит для очистки машин или производственных помещений. В её основе лежит прочный коленчатый насос с латунной головкой цилиндра и 4-полюсный низкоскоростной электродвигатель. Корпус и рама, изготовленные из стали с порошковым покрытием, также способствуют её долговечности. Машина имеет вход для моющего средства с дозирующим клапаном и индикатором пустого бака, а также резервуар для воды с защитой от сухого хода, уровень которого также отображается индикатором. Безопасная работа обеспечивается электронным мониторингом, который выдаёт уведомления об ошибках и интервалах технического обслуживания. Большой поворотный переключатель делает управление удобным и простым, а установка и техническое обслуживание также разработаны с учётом удобства пользователя. Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей, таких как таймеры, пульты дистанционного управления или автоматический предохранитель, не входят в комплект поставки и могут быть выбраны в каждой точке использования.