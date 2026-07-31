Апарат високого тиску HD 8/18-4 St

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 8/18-4 St: Міцний і довговічний
Міцний і довговічний
4-х полюсний електродвигун із водяним охолодженням Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби. Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск.
Апарат високого тиску HD 8/18-4 St: Високоякісне обладнання
Високоякісне обладнання
Апарат високого тиску HD 8/18-4 St: Простота управління
Простота управління
Один поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача. Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування. Наочна панель управління з простою символікою підвищує продуктивність праці.
Міцна конструкція для важких умов експлуатації
  • Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування.
  • Розроблено для щоденної експлуатації
  • Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю.
Система всмоктування та дозування миючого засобу для ще кращих результатів очищення
Дрібнопористий водний фільтр
  • Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса.
  • Простий у використанні, простий в очищенні
  • Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
  • Захищає насос від сухого ходу.
  • Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
  • Захист від перепадів напруги.
Швидка підготовка до роботи
  • Постійна готовність машини до використання для гнучкої експлуатації з високою продуктивністю.
Зменшення інвестиційних витрат: можливість оснастити обраний базовий апарат тільки необхідними комплектуючими.
  • Як додаткові опції доступні лічильник мотогодин та манометр, а також автоматичний клапан скидання тиску для захисту аксесуарів та трубопроводів.
  • Опціонально пропонується функція всмоктування другого миючого засобу з індикатором порожнього баку та дозувальним клапаном.
  • Апаратом можна керувати за допомогою пульта дистанційного управління.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 500 - 800
Робочий тиск (бар/МПа) 180 / 18
Макс. тиск (бар/МПа) 240 / 24
Температура води на вході (°C) 60
Споживана потужність (кВт) 5,5
Запобіжник (A) 16
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 1″
Кількість операторів 1
Мобільність стаціонарний
Вага (з аксесуарами) (кг) 68
Вага (з упаковкою) (кг) 77,768
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 800 x 605 x 600

Комплектація

  • Регулятор Servo Control
  • Потужне сопло
  • Рама та корпус.: Сталь, з порошковим покриттям
  • Підготовка до роботи з регулятором Service Control
  • Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.

Оснащення

  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
  • Захист від сухого ходу.
  • Великий фільтр тонкого очищення води
  • Бак з поплавковим клапаном
  • Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
  • Дозування RM1
  • Індикатор рівня оливи
  • Масломірний щуп
  • Двигун з водяним охолодженням
Апарат високого тиску HD 8/18-4 St
Апарат високого тиску HD 8/18-4 St
Апарат високого тиску HD 8/18-4 St
Апарат високого тиску HD 8/18-4 St
Апарат високого тиску HD 8/18-4 St
Апарат високого тиску HD 8/18-4 St
Області застосування
  • Для очищення обладнання та транспортних засобів
  • Сільське господарство.
  • Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
  • Ідеальне рішення для автомайстерень, пунктів оренди автомобілів, автомийок, підрядників будівельних послуг, фахівців торгівлі, невеликих будівельних компаній, невеликих гаражів і ферм тощо.
  • Промисловість.
  • Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
  • Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
  • Для очищення в харчовій та хімічній промисловості
  • Ідеальне рішення для автосалонів, компаній з прокату автомобілів та станцій технічного обслуговування.
  • Громадські установи
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 8/18-4 St

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою Visa, Mastercard

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 7000 грн. До 7000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90

ГАРЯЧА ЛІНІЯ СЕРВІС

0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Магазини та сервісні центри

Керхер Центри

Пошук магазинів та сервісних центрів

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.