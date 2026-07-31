Апарат високого тиску HD 8/18-4 St
Особливості та переваги
Міцний і довговічний4-х полюсний електродвигун із водяним охолодженням Міцний насос із кривошипно-шатунним механізмом, латунною головкою циліндра та високоякісними матеріалами забезпечує тривалий термін служби. Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск.
Високоякісне обладнання
Простота управлінняОдин поворотний перемикач робить керування апаратом швидким і зручним для кожного користувача. Індикатор помилок на дисплеї миттєво повідомляє користувача про несправності та допомагає заощаджувати час на обслуговування. Наочна панель управління з простою символікою підвищує продуктивність праці.
Міцна конструкція для важких умов експлуатації
- Низькі витрати, довгий термін служби і простота обслуговування - ідеальні передумови для промислового застосування.
- Розроблено для щоденної експлуатації
- Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю.
Система всмоктування та дозування миючого засобу для ще кращих результатів очищення
Дрібнопористий водний фільтр
- Великий фільтр тонкого очищення води для оптимального захисту насоса.
- Простий у використанні, простий в очищенні
- Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
Електронна система контролю для підвищеної безпеки експлуатації.
- Захищає насос від сухого ходу.
- Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
- Захист від перепадів напруги.
Швидка підготовка до роботи
- Постійна готовність машини до використання для гнучкої експлуатації з високою продуктивністю.
Зменшення інвестиційних витрат: можливість оснастити обраний базовий апарат тільки необхідними комплектуючими.
- Як додаткові опції доступні лічильник мотогодин та манометр, а також автоматичний клапан скидання тиску для захисту аксесуарів та трубопроводів.
- Опціонально пропонується функція всмоктування другого миючого засобу з індикатором порожнього баку та дозувальним клапаном.
- Апаратом можна керувати за допомогою пульта дистанційного управління.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 800
|Робочий тиск (бар/МПа)
|180 / 18
|Макс. тиск (бар/МПа)
|240 / 24
|Температура води на вході (°C)
|60
|Споживана потужність (кВт)
|5,5
|Запобіжник (A)
|16
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|1″
|Кількість операторів
|1
|Мобільність
|стаціонарний
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|68
|Вага (з упаковкою) (кг)
|77,768
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|800 x 605 x 600
Комплектація
- Регулятор Servo Control
- Потужне сопло
- Рама та корпус.: Сталь, з порошковим покриттям
- Підготовка до роботи з регулятором Service Control
- Попередньо обладнаний для підключення подачі миючого засобу.
Оснащення
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- Захист від сухого ходу.
- Великий фільтр тонкого очищення води
- Бак з поплавковим клапаном
- Підготовка до роботи з дистанційним управлінням
- Дозування RM1
- Індикатор рівня оливи
- Масломірний щуп
- Двигун з водяним охолодженням
Області застосування
- Для очищення обладнання та транспортних засобів
- Сільське господарство.
- Універсальне застосування в промислових умовах, наприклад, для очищення виробничих приміщень
- Ідеальне рішення для автомайстерень, пунктів оренди автомобілів, автомийок, підрядників будівельних послуг, фахівців торгівлі, невеликих будівельних компаній, невеликих гаражів і ферм тощо.
- Промисловість.
- Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
- Для очищення в харчовій та хімічній промисловості
- Ідеальне рішення для автосалонів, компаній з прокату автомобілів та станцій технічного обслуговування.
- Громадські установи
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 8/18-4 St
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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