Благодаря расходу воды 800 л/час и рабочему давлению 200 бар аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 G демонстрирует отличные результаты очистки, особенно в таких целевых группах, как строительство, общественные учреждения и клининг. Автономный аппарат, приводимый в действие мощным бензиновым двигателем, удаляет даже самые стойкие загрязнения, например, граффити или машинное масло. Это обеспечивается высокоэффективной и надежной горелкой, а также прочным насосом с кривошипно-шатунным механизмом. Встроенный 20-литровый топливный бак продлевает время работы аппарата. Компоненты защищены во время работы предохранительными и температурными клапанами, датчиком температуры отработавших газов, водяным фильтром и шлангом понижения давления SDS; таким образом, гарантируется непрерывно высокая производительность и длительный срок службы. Высокая эргономика, мобильность, надежность и удобство эксплуатации обеспечивается сплошными резиновыми колесами, направляющим роликом со стояночным тормозом, эргономичными ручками и удобным единым переключателем для регулировки температуры. Такие принадлежности, как шланг высокого давления и струйная трубка, можно хранить прямо на аппарате.