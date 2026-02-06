Апарат високого тиску HDS 8/20 G
Апарат високого тиску з підігрівом води HDS 8/20 G з бензиновим двигуном, надійним насосом з кривошипно-шатунним механізмом та ефективним пальником для виконання найскладніших завдань з очищення. Апарат працює автономно, без підключення до електромережі.
Завдяки витраті води 800 л/год і робочому тиску 200 бар апарат високого тиску з підігрівом води HDS 8/20 G демонструє відмінні результати очищення, особливо в таких цільових групах, як будівництво, громадські установи та клінінг. Автономний апарат, що приводиться в дію потужним двигуном внутрішнього згоряння, видаляє навіть найстійкіші забруднення, наприклад, графіті або машинне масло. Це забезпечується високоефективним та надійним пальником, а також міцним насосом з кривошипно-шатунним механізмом. Вбудований 20-літровий паливний бак продовжує час роботи апарату. Компоненти захищені під час роботи запобіжними і температурними клапанами, датчиком температури відпрацьованих газів, водяним фільтром і шлангом зниження тиску SDS; таким чином, гарантується безперервно висока продуктивність і тривалий термін служби. Висока ергономіка, мобільність, надійність і зручність експлуатації забезпечується суцільними гумовими колесами, направляючим роликом зі стоянковим гальмом, ергономічними ручками і зручним єдиним перемикачем для регулювання температури. Такі аксесуари, як шланг високого тиску і струменевий трубка, можна зберігати прямо на апараті.
Особливості та переваги
Потужний бензиновий двигунДозволяє не залежати від підключення до електромережі. Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V. Ручний запуск апарату.
Висока мобільністьВеликі суцільні гумові колеса та направляючий ролик зі стоянковим гальмом. Ручки для простого транспортування та маневреності. Підйом краном можливий завдяки сталевій рамі.
Міцна конструкція для складних умов експлуатаціїМіцна трубчаста сталева рама захищає апарат від пошкоджень. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр. Можна піднімати краном, це особливо актуально в таких цільових групах, як оренда обладнання та будівництво.
Продумане зберігання аксесуарів
- Можливість зберігання всіх комплектуючих аксесуарів безпосередньо на апараті.
- Пістолет високого тиску EASY!Force для роботи без втоми.
- Ергономічна ручка і місце для зберігання шланга.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|800
|Робочий тиск (бар/МПа)
|200 / 20
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Температура води на вході (°C)
|30
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5,9
|Паливний бак (л)
|30
|Паливо
|Дизель / Котельне паливо
|Тип приводу
|Бензин
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|на колесах
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|175
|Вага (з упаковкою) (кг)
|180
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1130 x 910 x 895
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Longlife
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Захисна рама (Cage)
- Міцна сталева трубна рама для підхоплення краном
Відео
Області застосування
- Ідеально підходить для очищення обладнання або транспортних засобів у таких цільових групах, як будівництво і транспорт
- Для видалення стійких забруднень у таких цільових групах, як клінінг і громадські установи
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 8/20 G
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.