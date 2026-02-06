Завдяки витраті води 800 л/год і робочому тиску 200 бар апарат високого тиску з підігрівом води HDS 8/20 G демонструє відмінні результати очищення, особливо в таких цільових групах, як будівництво, громадські установи та клінінг. Автономний апарат, що приводиться в дію потужним двигуном внутрішнього згоряння, видаляє навіть найстійкіші забруднення, наприклад, графіті або машинне масло. Це забезпечується високоефективним та надійним пальником, а також міцним насосом з кривошипно-шатунним механізмом. Вбудований 20-літровий паливний бак продовжує час роботи апарату. Компоненти захищені під час роботи запобіжними і температурними клапанами, датчиком температури відпрацьованих газів, водяним фільтром і шлангом зниження тиску SDS; таким чином, гарантується безперервно висока продуктивність і тривалий термін служби. Висока ергономіка, мобільність, надійність і зручність експлуатації забезпечується суцільними гумовими колесами, направляючим роликом зі стоянковим гальмом, ергономічними ручками і зручним єдиним перемикачем для регулювання температури. Такі аксесуари, як шланг високого тиску і струменевий трубка, можна зберігати прямо на апараті.